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(Görüntülü Haber) Bakırköy'de KHK ihraçlarına protesto

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda eylem yapan TMMOB, İstanbul Tabip Odası, KESK İstanbul Şubeler Platformu üyeleri,  Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen memurların işe iadesini istedi. Grup...

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda eylem yapan TMMOB, İstanbul Tabip Odası, KESK İstanbul Şubeler Platformu üyeleri,  Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen memurların işe iadesini istedi.

Grup adına KESK dönem sözcüsü Ata Esen açıklama yaptı.   Esen, "Hükümetin darbecilerle mücadele edeceğiz diyerek ilan ettiği OHAL ve çıkardığı KHK'lar ile haklarında somut ve hukuki hiçbir delil olmayan bağlı sendikalarımızın 3 bin 249 üyesinin de içinde olduğu toplamda 105 bin kamu emekçisi isim ve soyadlarının yer aldığı listelerle bir gecede işsiz bırakılmış ve en temel haklarını kullanabilmeleri engellenmiştir" dedi. Ankara'da işlerine geri dönmek isteğiyle açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın durumlarına da değinen Eren, "Bizler yaşamları kritik bir aşamada olan Gülmen ve Özakça için gerekli girişimlerde bulunmaya ve tüm kamu emekçileri işlerine iade edilinceye kadar mücadeleyi kesintisiz olarak sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Bir süre oturma eylemi de yapan grup sık sık slogan attı. Basın açıklamasının ardından grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı. 

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