Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul 8 Mart Kadınlar Platformu tarafından Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda düzenlenecek miting öncesinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. “8 Mart" isimli miting öncesinde Özgürlük Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. İncirli Caddesi ve meydana giden yollar polis bariyerleriyle kapatıldı. Meydana girmek isteyenlerin üzeri ve çantaları tek tek arandı.
(Görüntülü Haber) Bakırköy'de “8 Mart mitingi" için geniş güvenlik önlemleri
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul 8 Mart Kadınlar Platformu tarafından Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda düzenlenecek miting öncesinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. “8 Mart" isimli miting öncesinde...
04 Mart 2018 Pazar 11:52
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