(Görüntülü Haber) Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu" 1 kişi hayatını kaybetti,10 'un üzerinde yaralı var" (1)

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,() Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Ataköy 5. Kısım Camii'nde tente çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kerimoğlu, yaptığı açıklamada, "1 kişi öldü. 10'un üzerinde de yaralı var" dedi.

10 Ocak 2017 Salı 15:23