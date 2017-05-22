(Görüntülü Haber) Bakırköy Adliyesi'nde “yaşamın kıyısında" sergisi açıldı…

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-İSTANBUL Avrupa Ceza İnfaz Kurumlarındaki yaşamı anlatan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erdoğan Tost ve Samsun Cumhuriyet Başsavcıvekili Vedat Soğukpınar tarafından çekimi gerçekleştirilen "Yaşamın Kıyısında" isimli fotoğraf sergisi açıldı.





SAVCILAR, HAKİMLER VE ADLİYE ÇALIŞANLARI KATILDI



Bakırköy Adalet Sarayı'nda gerçekleşen "Yaşamın Kıyısında" isimli fotoğraf sergisine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu ile adliyede görevli hakimler ve adliye çalışanları katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından gerçekleşen etkinlikte konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu "Cezaevinde yatan hükümlü ve tutukluların içerideki yaşam hikayelerine pek rastlamazsınız, rastlasanız bile bu genellikle anılarından ibarettir" diyerek hükümlü ve tutukluların fotoğraf karelerine yansımış hallerini 'Yaşamın Kıyısında' isimli sergide mutlaka görmeleri gerektiğini söyledi.





“25 YILDIR FOTOĞRAFLA UĞRAŞIYORUM"



Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erdoğan Tost yaklaşık 25 yıldır fotoğraflar uğraştığını ve bunu da amatörce yaptığını belirterek şöyle konuştu: "Bu benim ilk sergim değil. Daha öncede amatörce açmış olduğum sergiler mevcut. Hayatımda fotoğraflar ve kitaplar olmazsa olmazlarımdır. Bu proje önüme sunulduğunda inanılmaz heyecanlandım. Malzemesi insan olan konuda, bu insanlara bir şeyler verebilme umudu, dört elle sarılmamızı sağladı. Gerekli izinler alındı. En büyük yardımı da hükümlü ve tutuklulardan gördük. Onlarda bu fotoğrafları sanki dışarıyla bir bağlantı olarak gördüler. Mutlu oldular ve yanımızda yer aldılar. Bizler görevimiz gereği kürsünün bu tarafındayız. Bu tarafta olunca bu çalışmaya kadar, diğeri tarafı çokta net görememiştik. Bize de o tarafı görmek, hayata bakış açımıza sonsuz katkılarda bulundu. Mutlu olduk."





İKİ GÜN BOYUNCA FOTOĞRAF ÇEKTİK



Samsun Cumhuriyet Başsavcıvekili Vedat Soğukpınar da, Bakırköy Kadın Cezaevi ve Silivri Cezaevi'ndeki yaşam alanlarındaki anları 2 gün boyunca fotoğrafladıklarını söyledi. Soğukpınar, “Her fotoğraf ayrı bir duygu yüklüdür. Bu fotoğraflarda kişilere siz poz verin, biz çekelim demedik. Hayatınızı devam ettirin, biz spontane şekilde sizi fotoğraflayalım dedik. Ve bir köşede biz en güzel anları yakalamayı bekledik. Böyle bir fotoğraf sergisi farkındalık yaratmak amacıyla açıldı" ifadelerini kullandı.





KİTAPLARINI İMZALADILAR



Yapılan konuşmaların ardından Topuz, Tost ve Soğukpınar, sergideki fotoğraflardan oluşan kitaplarını meslektaşlarına ve adliye çalışanları için imzaladı