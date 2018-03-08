İstanbul - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlik Bank'ın beyan ve açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çiftlik Bank ile ilgili incelemenin tamamlandığı belirtildi. İnceleme neticesinde, 'Çiftlik Bank' isimli kurgu yatırım modelinin katılımcılara yüksek kazanç imkânı sundukları şeklindeki beyan ve açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Açıklamada, "Sistemin işleyişinde referans geliri sistemi ile daha sonra uygulamaya konulan bayi/şarküteri yapılanmasındaki üyelik, kazanç, komisyon oranları gibi unsurlar dikkate alındığında 6502 sayılı Kanunun 80' inci maddesine aykırı bir biçimde piramit satış sisteminin kurulduğu tespit edilmiştir" denildi. Bakanlık, tespit edilen hususlar doğrultusunda konunun Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildiğini belirtti.
(Görüntülü Haber) Bakanlık "Çiftlik Bank" incelemesini tamamladı: Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu
İstanbul - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlik Bank'ın beyan ve açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan...
08 Mart 2018 Perşembe 15:26
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