(Görüntülü Haber) Bakanlığın kararı SMA hastası Ömer Asaf için umut oldu

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde SMA hastası 5 yaşındaki Ömer Asaf Arslan tedavisi için gerekli 561 bin dolarlık ilaçların alımı için yardım kampanyası düzenlenirken, Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak olması sevindirdi. Sapanca'da yaşayan Süleyman Arslan ve Derya Arslan'ın çiftinin tek çocukları olan Ömer Asaf Arslan'ın 6 aylıkken SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası olduğu belirlendi. Solunum cihazına bağlı olarak yaşayan ve hareket edemeyen Ömer Asaf'ın tedavisi için gerekli 561 bin 60 dolarlık ilacın yurt dışından getirilecek olması aileyi çaresiz bıraktı. Ömer Asaf'ın tedavisi için Sakarya Valiliği tarafından geçen ay yardım kampanyası başlatıldı. Ancak yardım kampanyasında ilaçların temini için istenilen rakama ulaşılamadı. Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla SMA hastalarının ilaçlarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak olması Ömer Asaf'ın tedavisi için aileyi ümitlendirdi. Ömer Asaf'ın dedesi Ahmet Ayan önceki gün Adapazarı'nda SMA hastalığı nedeniyle tedavi gören Eymen bebeğin ölümüne çok üzüldüklerini belirterek, acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ahmet Ayan, Eymen bebek için Sakarya Valiliği'nin başlattığı kampanyada toplanan paranın Sakarya'da SMA hastası olan kendi torununun da bulunduğu 2 çocuğun tedavisinde kullanılacağını öğrendiklerini belirterek, "İhtiyacımız olan ilaç öğrendiğimiz kadarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından tedarik edilecekmiş. Fakat ilacımızın ne zaman elimize ulaşacağı belli değil. Uzun da sürebilir kısa da. Bu nedenle yardım kampanyası devam ediyor. Olur da para toplanmadan ilacımızın tedarik işlemleri Sağlık Bakanlığımızca sağlanırsa toplanan para tekrar Valiliğimize geri iade edilecek" dedi.