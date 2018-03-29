(Görüntülü Haber) Bakanlar ve milletvekilleri bu liseden yetişiyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta, 1884 yılında eğitim- öğretime başlanılan Gaziosmanpaşa Lisesi, kentin önemli eğitim kurumlarının başında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nce yapılan araştırmaya göre, Türkiye genelindeki tarihi 100 lise arasında 14'üncü sırada yer alan okuldan mezun olanlar arasında eski bakanlar Metin Gürdere, Ali Şevki Erek, Cevdet Aykan ile çok sayıda milletvekili ve bürokrat bulunuyor. Eğitim- öğretime 1884 yılında başlanılan, kent merkezindeki Gaziosmanpaşa Lisesi'nden bugüne kadar 50 binin üzerine mezun verildi. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nce yapılan araştırmaya göre, Türkiye genelindeki tarihi 100 lise arasında 14'üncü sırada yer alan okuldan mezun olanlar arasında 3 bakan ile çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve bürokrat bulunuyor. Gaziosmanpaşa Lisesi'nden 1962 yılında mezun olan ve 17'nci, 18'inci, 20'nci dönem Tokat milletvekilliği yapan, 1997-1999 tarihlerinde devlet bakanlığı görevinde bulunan Metin Gürdere, mezun olduğu okulu ziyaret edip, eski fotoğraflara baktı. Gürdere, eğitim gördüğü sınıfa girerek, lise dönemindeki sırasına oturup, öğrencilerle sohbet etti. Okul yıllarını anlatan Gürdere, lise son sınıfa kadar derslerinin iyi olduğunu; fakat son sınıfta notlarının biraz düştüğünü söyledi. Gürdere, "Ava meraklıydım. Aklım fikrim avda. Bir yandan topta bir yandan da kızlar derken, son sınıfta notlarım biraz daha düşüktü; ama üniversite sınavını da kazanmayı başardım" dedi. 'OKUL, ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ İNSANLAR YETİŞTİRDİ' Liseden çok sayıda bakan ve bürokratın mezun olduğunu hatırlatan Gürdere, "Anadolu'nun ilk liselerinden biri; ama benim yaşadığım dönemlerden hatırladığım öğretmenlerimiz çok saygıdeğer insanlardı. Buradan mezun olanlar belli bir makamlara geldikten sonra makamın hakkını verme konusunda yanlış iş yapmadılar. Bulundukları makamları doldurdular. Muhtemelen hocalarımızın bizim üzerimizde etkisi, eğitim öğretim kadar bize verdikleri kişilik de çok önemliydi. 12 Eylül dönemi öncesinde Cevdet Aykan ağabeyimiz, Ali Şevki Erek ağabeyimiz Ömer Dedeoğlu ağabeyimiz, Metin Somuncu milletvekili oldu. 12 Eylül sonrasında Anavatan Partisi'nden ben oldum. Selim Koçaker, Orhan Diren oldu. Milletvekilliği dışında mesela Anayasa Mahkemesi başkanlarından Yekta Göngör Özden bizim dönemlerden. Diğer dönemlerden pek çok profesör arkadaşımız mezun oldu. Okul iyi eğitim, iyi öğrenim geleneği ile bu ülke için çok önemli insanlar yetiştirdi" diye konuştu. 'MAKAME GELMEK DEĞİL, HAZIRLIKLI OLMAK ÖNEMLİ' Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde de bulunan Metin Gürdere, "Bize öğrencilik yıllarımızda hocalarımız 'Çocuklar geleceğin valileri, milletvekilleri, bakanları sizler olacaksınız' derlerdi. Bizler de üzerimize almazdık; ama gün geldi, öyle oldu. Benim de çocuklara söyleyeceğim şudur. Aynı şeyi tekrar ediyorum. Geleceğin milletvekilleri, bakanları, valileri, yüksek bürokratları sizler olacaksınız; ama bir makama gelmek önemli değil. O makama gelince hazırlıklı olmak. O makamın hakkını verebilmek önemli. Makamın hakkını verebilmek için önceden hazırlıklı olmak lazım" dedi. Gaziosmanpaşa Lisesi Müdür Yardımcısı Ayhan Sancak da okulun, Türkiye'de tarihi geçmişi en eski liselerden olduğunu söyledi. Okulun 1884 yılında açıldığını hatırlatan Sancak, "Daha sonra 5 yıllık idadiye dönüştürülmüş. 5 yıldan sonra karma lise haline getirilmiş, 1936 yılında şu anda içinde bulunduğumuz binası onarım gördükten sonra lise haline dönüştürüldü. Bugüne kadar yaklaşık 50 binin üzerinde mezunumuz var. Mezun ettiklerimiz arasında bakan, milletvekili, bürokrat, belediye başkanı var. Ayrıca çok sayıda sporcu yetiştirdi okulumuz'' diye konuştu.