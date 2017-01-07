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(Görüntülü Haber) Bakanlar sis nedeniyle Kars yerine Erzurum'a indi

KARS, () -SARIKAMIŞ Harekatı'nın 102'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma törenlerine katılmak için Ankara’dan hareket eden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Çağatay...

KARS, () -SARIKAMIŞ Harekatı'nın 102'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma törenlerine katılmak için Ankara’dan hareket eden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'ın içinde bulunduğu THY uçağı, sis nedeniyle Kars yerine Erzurum'a indi. Ankara'dan gecikmeli olarak saat 12.00'de havalanan Anadolujet'in THY 7784 sefer sayılı uçağı, Kars'ta görüş uzaklığının yetersiz oluşu nedeniyle Erzurum havalimanına indi. Bunun üzerine bakanları Harakani Havalimanı'nda bekleyen Vali Rahmi Doğan ve protokol üyeleri, Kars'tan Sarıkamış'a geçtiler. Bakanlar Ahmet Arslan ve Çağatay Kılıç ise karayolu ile Erzurum'dan Sarıkamış'a hareket etti. Sis nedeniyle bugün yapılması planlanan Anadolujet'in Sabiha Gökçen- Kars, THY'nin Atatürk Havalimanı- Kars seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi.

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