(Görüntülü Haber) Bakanlar nakliyecilere anayasa değişikliğini anlattı

* Bakan Tüfenkci : 14 senedir ak parti döneminde istikrarı, güveni ve hızı yakaladık; ama parlamenter sistemle buraya kadar. İhsan YALÇIN, İstanbul Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, uluslararası nakliyecilik yapan firmaların yetkilileriyle bir araya geldi. Bakan Arslan ve Tüfenkci burada nakliyecilerin sorunlarını dinledi, onlara anayasa değişikliğini anlattı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci katılımcılar hitaben yaptığı konuşmada "14 senedir AK Parti döneminde istikrarı, güveni ve hızı yakaladık; ama parlamenter sistemle buraya kadar. Bizim hızlanmamız lazım. Yeni modellere geçmemiz lazım." dedi. "GÜÇLÜ TÜRKİYE OLSUN DİYE BU SİSTEMİ GETİRİYORUZ." İlk olarak kürsüye çıkan ve uluslararası nakliyeciliğin önemine değinen Bakan Bülent Tüfenkci, "Türkiye'nin hızlanması gerekir. Lojistikte, ticarette hız önemli. Lojistikte güven, istikrar önemli. Güçlü lojistik, güçlü Türkiye diyoruz. Yönetim de aynı. Hız, güven, istikrar, güçlü hükümetler önemli. Onun için biz Meclis'te bir anayasa değişikliği teklifini hayata geçirerek milletimizin, sizlerin önüne getirdik. Türkiye hızlansın, bürokratik engellerden kurtulsun, güvenini yakalasın, istikrarı yakalasın ve güçlü Türkiye olsun diye bu sistemi getiriyoruz. Ve Türkiye'nin 2023 hedeflerinde 500 milyar doları yakalasın istiyoruz. Bu hedefi hızlanarak yakalayacak. Sistem değişikliğiyle yakalayacak. Bu araba ancak 90 kilometre ile gidiyor, daha fazla gitmiyor. 14 senedir AK Parti döneminde istikrarı, güveni ve hızı yakaladık; ama parlamenter sistemle buraya kadar. Bizim hızlanmamız lazım. Yeni modellere geçmemiz lazım. Bu patinajdan kurtarmamız lazım ülkeyi. Bunun için de biz sadece yönetim şeklini değiştiriyoruz" dedi. "PRANGALARI KIRMANIN YOLU ÖNCE BÜROKRATİK OLİGARŞİDEN KURTULMAK" Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise, "Daha hızlı yürümemiz lazım; ama sağlıklı bir hızla yürümemiz lazım. Hızlanacağız derken de yuvarlanmamak lazım. Ayağımızdaki prangaları kırmamız lazım. Bu prangaları kırmanın yolu önce bürokratik oligarşiden kurtulmak. Bundan siz de çekiyorsunuz, biz de çekiyoruz" diye konuştu. Bakan Arslan ayrıca, "Tek merkezden yönetim, daha hızlı bir yol alabilmemiz için de getirilmek istenen sistem, birilerinin söylediği gibi kesinlikle Cumhuriyet'ten vazgeçmek değil. 94 yıldır Cumhuriyet'in savunucularıydık, 15 Temmuz'da savunucuları olmaya devam ettik, bundan sonra da hep beraber devam edeceğiz. Bizim istediğimiz sadece yürütme çok başlılıktan, vesayet odaklarından, bürokratik oligarşiden, ayağındaki prangalardan kurtulsun; çünkü hedeflerimiz var" ifadesini kullandı.