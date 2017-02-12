(Görüntülü Haber)Bakanlar Arslan ve Elvan, Kars'ta STK temsilcileriyle buluştu

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 'Cazibe Merkezleri' toplantısında sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'ndaki toplantıya AK Parti Kars Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey, Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Kars Valisi Rahmi Doğan, Kars Belediye Başkanı MHP'li Murtaza Karaçanta, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın da katıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bölgesel kalkınmanın artık kaçınılmaz olduğunu söyledi. Sadece Kars’ın değil Ardahan, Iğdır, Ağrı hatta Erzurum, Artvin birlikte bölge olarak kalkınmanın hem bölgeye hem de ülkemize fayda sağlayacağını anlatan Arslan, bölgedeki birçok kültür, mezhep temsilcisinin 1000 yıldan bu yana bir arada yaşayarak birlik ve beraberliğin ne olduğunu ortaya koyarak Türkiye’ye ve dünyaya örnek olduğunu söyledi. Bakan Ahmet Arslan şunları söyledi: "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ilimiz ve bölgemiz için çok önemli, biraz da gecikmiş bir proje. Mahkeme süreçleri nedeniyle proje gecikti ancak bu kış özellikle biraz daha yoğun çalışırız derken kış Allah’a şükür bereketli geçiyor, kar bereketli geliyor ama bir yandan da işleri engelliyor. İnşallah Mart - Nisan aylarında yoğun bir çalışmayla test aşamasına getireceğiz ve yıl ortasında da inşallah bu projenin açılması bizim ve bölgemiz için elzem ve önemli. Hepinizin bildiği lojistik merkez, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun tamamlayıcısı. Lojistik merkezin de 4- 4b5 aydır ihale süreci devam ediyordu. Bu hafta nihai kararı verip yükleniciyi belirleyeceğiz ve inşallah bir itiraz olmasa da martta kazmayı vuracağız. Bu Bakü-Tiflis-Kars’ın da tamamlayıcısı bir proje. ve ülkemizde artık son yıllarda gelişen hızlı trenin Kars’ımıza kadar gelmesinin öneminin bilincinde olarak etap etap Kars’a geliyoruz. Bunun bir başka tamamlayıcısı Iğdır üzerinden Nahçıvan’a, İran’a, Pakistan’a hatta Hindistan’a kadar gidecek ikinci bir demiryolu projesinin öneminin bilincinde olarak onun da çalışmasını sürdürüyoruz. Kars’ı Ardahan’dan sonra Artvin üzerinden Karadeniz’e bağlamayı çok önemsiyoruz, orada eksik olan kısmı Türkgözü Sınır Kapısı’na kadar eksik olan Ilgar Tüneli’nin ihalesini yaptık, ciddi bir paraya 300 milyon liraya, eski parayla 300 trilyona ihalesini yaptık. İnşallah ilkbaharla birlikte yapımına başlayacağız." Bakan Ahmet Arslan, bununla yetinmediklerini Ardahan’dan sonra Türkiye'nin üçüncü en büyük tüneli Artvin Sahara Tüneli'ne sıranın geleceğini anlatırken, "Böylece Kars’ı Karadeniz’e bölünmüş yol ile sıcak asfalt ile bağlamış olacağız. Ne yazık ki Ermenistan sınırı kapalı, keşke kapalı olmasaydı ancak onun bir şartı var, Ermenistan Karabağ’daki işgalini sonlandırır Azerbaycan ile olan ilişkilerini düzeltirse eyvallah. O zaman orayı da açarız. Ancak bu problemi çözmediği sürece orayı kullanamadığımıza göre Aktaş Sınır Kapısı o zaman bizim için çok önemli. Gürcistan’a giden güzergah olarak, orada da bir tünelimiz var hemen Çıldır’dan sonra onun inşaatı başladı. Bu sene ortalarında tüneli bitireceğiz. İnşallah önümüzdeki sene de yolu bitireceğiz. Biz Kars’ı bölünmüş yollarla etraftaki coğrafyasıyla buluşturacağız" diye konuştu. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da Cazibe Merkezlerinin bölgenin istihdamına, kalkınmasına ve gelişmişliğine ne kadar olumlu bir artı katacağını anlattı. Cazibe Merkezlerinin, Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar kapsamlı ve imkan sunan büyük bir proje olduğunu da kaydeden Bakan Elvan, devletin tüm imkanlarını bölge yatırımcılarına sunduğunu ifade etti. Bakan Elvan bu arada Cazibe Merkezlerinin sunduğu imkanları daha rahat anlatmak için Yakup Demir isimli yatırımcıyı yanına çağırdı. Yakup Demir’in elini tutan Bakan Elvan, kalkınma Bakanlığı olarak yatırımcıya arsa, bina yapımı, kredi imkanlarını sağladıklarını ve en önemlisi de bürokrasi işlemleri ortadan kaldırdıklarını ve tüm işlemleri kendilerinin yaptığını aktardı. Bakan Elvan, Yakup bey al sana bir belge. İşte git kamu kurumlarından, bürokrasiden izinleri al, şunları, bunları yap demeyeceğiz. Diyeceğiz ki Yakup Bey biz seninle beraberiz. İşin başından bu yana Yakup beyle işi birlikte yürüteceğiz" dedi.