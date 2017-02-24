(Görüntülü Haber) Bakan Zeybekci'den yabancı yatırımcılara: gelin konuşalım

Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ İSTANBUL/ Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)'nin Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen 36'ncı Genel Kurul toplantısı'na katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yabancı işadamlarına yatırım çağrısında bulundu. “TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMA ZAMANI" Türkiye'yi sürdürülebilir bir şekilde, ısrarla, inatla özel sektör eliyle üreterek, büyütmek gibi kesin bir planları olduğunu ifade eden Bakan Nihat Zeybekci, “Artık laf üstüne laf yetiştirme, laf koyma değil taş üstüne taş koyma zamanı" dedi. Hükümet olarak Türkiye'yi üretime ve ihracata dayalı, özel sektör ve yabancı sermaye eliyle büyütmeye yönelik bir politikaları da olduğunu söyleyen Zeybekci, bu yönde çok önemli kararlara ve düzenlemelere imza attıklarını belirtti. Bakan Zeybekci, Türkiye'nin sürdürülebilir bir şekilde, her yıl yaklaşık yüzde 6-6.5 oranında büyümek zorunda olduğunu, işsizliğin azalması için bu büyüme performansına ihtiyaç olduğunu dile getirerek Türkiye için yabancı sermayenin bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Bu büyümeyi gerçekleştirebilmek için Türkiye'nin kendi kaynaklarının yeterli olmadığını bu yüzden de Türkiye'nin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına ihtiyacı olduğunu ifade eden Nihat Zeybekci, “Türkiye'de yatırım ortamını ve yatırım iklimini yabancı sermaye için cazip hale getirmek zorundayız, Bunu da yaptık yapıyoruz. Eksiklerimiz var bunları da biliyoruz. Ama artık çok büyük bir mesafe katettik" diye konuştu “TÜRKİYE 15 TEMMUZ'DA STRES TESTİNDEN GEÇTİ" 15 Temmuz'da Türkiye'de bir demokrasi zaferi ve devrimi gerçekleştiğini söyleyen Bakan Zeybekci, bundan sonra Türkiye'de demokrasinin tehdit altına girdiği bir dönemin yaşanmayacağı konusunda güvence vererek “15 Temmuz'dan sonra bu ülkenin ekonomisi de bürokrasisi de devlet yapısı da dünyadaki hiçbir ülkenin tabi olmadığı bir stres testinden geçti ve bunu da başarıyla geçti. 18 Temmuz günü bu ülkede tüm bankacılık sistemi dünyadaki tüm bankacılık sistemiyle entegre bir şekilde tüm faaliyetlerini yerine getirebilir haldeydi. Tüm menkul kıymetler ve emtia piyasaları tıkır tıkır işler haldeydi" şeklinde konuştu. Yaşanan bu sürecin bedelinin de faiz ve döviz kurlarında yaşanan yükselişlerle ödendiğini ifade eden Zeybekci, Türkiye'nin 2016 yılında yaşananlara rağmen mükemmel bir performans gösterdiğini dile getirdi. CARİ AÇIK VE BÜYÜME Ekonomide gerçekleşen rakamlarla ilgili net sonuçlar üzerinden konuşmayı tercih ettiğini söyleyen Bakan Nihat Zeybekci, 2016 yılı cari açığı için de yaklaşık bir rakam verdi. Zeybekci, 2016 yılında, yaşanan olumsuzluklara rağmen cari açığın yüzde 4'ün altında olacağını vurguladı. 'Büyüme' tarafında, 2016 yılı'nın son çeyreği için iyi bir artı rakamın gerçekleşmesini beklediklerini belirten Zeybekci, ekonomik büyümenin 2017'de de süreceğini söyledi. YABANCI YATIRIMCILARA ÇAĞRI Konuşmasının son bölümünde Türkiye'nin enerji, ulaştırma, sağlık gibi çeşitli sektörlerdeki potansiyeline vurgu yapan Nihat Zeybekci, yatırım çağrısında bulundu. Salonda bulunan işadamlarına yatırım konusundaki teşvikleri de hatırlatan Zeybekci, “Dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi de şu anda hayatta. Yatırım için ne düşünüyorsanız düşünün, gelin konuşalım. Şartlarını beraber belirleyelim" dedi. Bakan Zebekci, 6745 sayılı yasayla TBMM'nin, yatırımların desteklenmesi konusunda hükümeti yetkilendirdiğini ve yatırımcılar için istedikleri zaman yeni düzenlemeler yapabileceklerini de sözlerine ekledi.