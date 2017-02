(Görüntülü Haber) Bakan Zeybekci'den Ege'ye EXPO önerisi (2)

EGE Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nın (EGEV) 25'nci yıl resepsiyonunda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, iş adamları ve yerel yönetimlerle bir araya gelerek Ege Bölgesi'ni kapsayan bir EXPO yapılabileceğini, İzmir'in ise serbest bölgeler kenti olacak şekilde yeniden planlanabileceğini söyledi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nın (EGEV) 25. yıl davetine katıldı. Hilton Otel'de gerçekleştirilen etkinliğe, Bakan Zeybekci'nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, işadamları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı. Gecede bir de protokol krizi yaşandı. CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Bakan Nihat Zeybekci'nin oturduğu masada kendisine yer ayrılmayıp başka masaya yönlendirilmesine kızarak 'protokol hatası yapılmış' diyerek salonu terk etti. EGEV'in 25'nci yıl resepsiyonunda davetlilere hitap eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, konuşmasının başında "Size bir emanet getirdim" diyerek Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını iletti. Zeybekci, "Biliyorsunuz bugün Bakanlar Kurulu toplantısı vardı. Kurula da Başbakanımız Binali Yıldırım başkanlık ettiği için yanına gidip, bu geceki toplantıdan bahsettim. Konuyu iletince hatta EGEV dediğimde bana 'Hadi git. Hem hemşerilerime benim selamlarımı ilet' dedi. Bu sayede şimdi sizlerle birlikteyim" diye konuştu. "İZMİR'İ YENİDEN PLANLAYALIM" İzmir'in daha önce girdiği EXPO yarışını talihsizlik nedeniyle kazanamadığı, ancak Ege'nin kendi EXPO'sunu yapabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Bakan Zeybekci, İzmir'in Ege'deki diğer illerle birlikte bunu yapabileceğini belirterek, "Buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu akşam bu salonda bulunan tüm siyasiler, yerel yönetimler ve işadamları bir araya gelip bunun için bir çalıştay yapalım. Böylece bir yol haritası belirleyelim" dedi. Zeybekçi, ayrıca iş adamlarına İzmir'in serbest bölgeler kenti olması için birlikte şehri yeniden planlama teklifinde bulunarak, "İnanıyorum ki, birlik ve beraberlik içinde bu kente bir tuğla koymak adına bunu başarabiliriz. Böylece kentimiz Türkiye'ye ve dünyaya örnek olur" diye konuştu. "İZMİR TEKNOLOJİ BAŞKENTİ OLABİLECEK GÜCE SAHİP" Ege'nin son derece nitelikli insan gücüne de sahip olduğunu söyleyen Zeybekci, "Teknolojiyle bu insan gücünün buluşması gerekir, özellikle yenilenebilir enerji teknolojilerini üretimi konusunda Türkiye'nin başkenti olabilecek güce sahipsiniz. Sadece bu değil; rüzgar türbinleri dalga teknolojileri yine bu kentte neden yapılmasın? Bilgiyi üreten olmadığımız sürece edilgen olduğumuz sürece dünyada söz sahibi olamayız. İzmir her anlamda bu güce sahip" dedi. "AYRIMCILIK YAPMADAN ÇALIŞTIK" Geçtiğimiz yıl İzmir'e 200 milyon liralık ihracat desteği de verdiklerini belirten Zeybekci, 2017'de ihracatta yüzde 10 civarında büyüme beklediklerini de söyledi. Nihat Zeybekci, 'Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır' düşüncesiyle çalıştıklarını, öte yandan 'mevzubahis Ege ise gerisi teferruattır' diyerek ayrımcılık yapmaktan kaçındığını ifade ederek, "Allah şahidimdir ki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da benden istediklerini elimden geldiğince yaptım. Ege ekonomisinin daha da büyümesi için gayret sarf ediyoruz. Bugün ülkemizi 15 Temmuz ihanetine rağmen Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi haline getirdik. Ekonomi Bakanı olarak birlik ve beraberlik adına sizin için gereken ne varsa yapmaya hazırız" dedi. Referandum konusuna da değinen Bakan Zeybekçi, her görüşün kendileri için değerli olduğunu, belirterek, "Merak etmeyin her şey iyi olacak. Türkiye de siyaset normalleşecek. Bu sistem çok zorda kaldığınızda güçlükler üreten bir sistem. Bir gecede yüzde 1000'i bulan faizleri yaşadık. Anayasa kitapçığı atıldığı diye bankalar battı. Kitapçığın bugüne gelen borçlanma senetlerinin maliyeti 600 milyar TL. Bunlar yatırıma yönelseydi bugün farklı noktalarda olurduk. İşte bu sistem zorda kaldığında sorunlar üretebiliyor derken bunları kast ediyorum. Şimdi 339 oyla Anayasa değişikliğini millete götürüyoruz. Endişeniz olmasın; normalleşeceğiz. Sağ, sol herkes ortada; uzlaşmada, hoşgörüde buluşacak. Uçlar ise yine aynı kalacak ama ana merkez ortaya yanaşacak" dedi. "EGE BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ MERKEZİ OLSUN" EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, Vakfın 1992 yılından beri kent ve bölge ekonomisine katkı verdiğini amacının da bölgesel kalkınmayı arttırmak olduğunu söyledi. Ege Bölgesi'nin yeniden bölgesel kalkınmada Türkiye'nin 2023 hedeflerine, yani Cumhuriyet'in 100. yılında, çağdaş uygarlık yolunda Atatürk'ün hedeflerine ulaşmada önemli paya sahip olacağını vurguladı. Ege Bölgesi'nin ülkenin yenilenebilir enerji merkezi yapılmasını da isteyen Susam, "Havacılık ve savurma sanayisinde de Ege, diğer illere önderlik yapabilir. Diğer yandan bölgemiz artık biran önce Limanlar Bölgesi haline gelmeli. Liman özelliği ve avantajları daha etkin kullanıp, turizmi, sanayiyi dünya ile buluşturalım; lojistiğin merkezi yapalım. Yeni çıkan Serbest Bölgeler Kanunu ile Ege, son derece avantajlı konuma gelmiştir. Tarım ve hayvancılığı da bir güç olarak görmeliyiz. Bu gücü bilgi, Ar-Ge ve teknoloji ile birleştirip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmeliyiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam ile EGEV Mütevelli Heyet Başkanı ve aynı zamanda İzmir Valisi olan Erol Ayyıldız, katılımı nedeniyle Bakan Nihat Zeybekci'ye teşekkür plaketi verdi. Plaketin ardından EGEV'in 25. Yıldönümü pastası kesildi.