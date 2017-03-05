(Görüntülü Haber) Bakan Zeybekci'den Almanya'ya uyarı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğunu vurguladığı Almanya'nın, referandum öncesi yapılacak toplantıları iptal etmesini kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi. Zeybekci, Almanya'nın alacağı kararlarda ya da aldığı kararlarda oradaki yaşayan seçmenlerinin milyonla ifade edilebilecek bir kısmının bu milletin evlatları, bu vatanın çocukları olduğunu unutmaması gerektiğini söyledi. Sanatçı Özay Gönlüm'ü anma etkinliklerine katılmak ve referandum çalışmaları hakkında Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla toplantı yapmak için Almanya'ya hareket edecek olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çardak Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve partililer katıldı. Toplantıda Almanya'da toplantı yapacağı salonuyla ilgili yaşanan izin krizi hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Zeybekci, iki kez iki ayrı yerde toplantı yerinin iptal edildiğini, üçüncü kez belirlenen yerde ise şu ana kadar herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtip, önemli olan noktanın oraya giderek oradaki vatandaşlarla buluşmak oluğunu belirtti. Türkiye'nin demokrasi tarihinin en önemli süreçlerinde birinin yaşandığı ifade Bakan Zeybekci, "Demokrasinin en önemli gelişmelerinin yaşandığı şu günlerde Türkiye'nin bugüne kadar tarihi boyunca gerek ekonomik gerek siyasi tüm sıkıntı ve hastalıkları üreten bu sistemdeki sıkıntıları giderici anayasa değişikliğinin halkoyuna gideceği bu süreçte bunu anlatmak üzere elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Milletimizin kararının başımızın üstünde yeri vardır. Uluslararası ilişkilerde de bütün ilişkilere makul bir mantıkla bakıyoruz" dedi. 'ALMANYA'DAKİ TÜRK NÜFUSUNU UNUTMAMALI' Almanya'da yaşayan 3 milyonun üzerinde bir Türk nüfus olduğunu vurgulayan Bakan Zeybekci, "Almanya özeline gelecek olursak 3 milyonun üzerinde Türkiye kökenli vatandaşımızın orada yaşadığı hepimizin malumu. Bunların bir kısmı aynı zamanda Almanya seçmeni, bir kısmı çifte vatandaşlığı tercih etmiş bir kısmı da Almanya vatandaşlığını seçmiş. Onlar bizim insanımız. Bu ülkenin evlatları. İki ülkenin de bazen vakalara bakarken buna da önemli bir şekilde dikkat etmesi gerekiyor. Almanya alacağı kararlarda ya da aldığı kararlarda oradaki yaşayan seçmenlerinin milyonla ifade edilebilecek bir kısmının bu milletin evlatları olduğunu bu vatanın çocukları olduğunu unutmamalı" diye konuştu. Türkiye'nin de Almanya'da yaşayan bir milyonu aşkın bir seçmen nüfusu olduğunu kaydeden Bakan Zeybekci, "Bizim de bütün söylemlerimizde Almanya'da yaşayan ve bizi temsil eden vatandaşlarımızın milyonla ifade edilebilecek bir kısmının burada seçmen olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu açıyla yaklaşırsak daha makul olacağını düşünüyorum. Orada bir derneğin, partinin ya da bir kuruluşun Türkiye'den gelen bir siyasetçiyle toplantı yapmak istemesinin ve bunun da iptal edilmesini kabul etmek mümkün değil. Mazeret isterseniz mazeret bulursunuz. Bunu iptaline ilgili bir eylem gerçekleştiririniz. Eğer olumlu düşünürseniz milyonlarca olumlu alan bulursunuz ve olumlu sonuç alırsınız" ifadelerini kullandı. 'ALMANYA İÇİN ÖNEMLİ BİR TİCARET ORTAĞIYIZ' Türkiye ile Almanya'nın önemli bir ticaret ortaklığı bulunduğuna işaret eden Bakan Zeybekci, "Bir Ekonomi Bakanı olarak söylüyorum. Ülkeler arasındaki ilişkiye menfaatten öte hiçbir öncelik tanımıyorum. Milli ya da manevi bağlarla bağlı olduğumuz bu ülkelerden başka diğer ülkelerle olan ilişkilerimiz menfaat ilişkisidir. Menfaatlerin en zirvede buluştuğu ilişkiler en sağlam ve en uzun sürdürülebilir ilişkilerdir. Almanya ile ilişkilerimize bakarsak bizim en büyük ticaret ortağımızdır. Aynı zamanda biz de Almanya için önemli bir ticaret ortağıyız. Türkiye olarak da dünyada Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği'yle ilişkisi olan tek ülkeyiz. Bu dönemde gerek Avrupa Birliği'nin de büyük bir arzuyla ve istekle güncellemek istediği Gümrük Birliği konusunda Türkiye olarak biz de aynı duygudayız. Biz bunları karşılıklı menfaatlerin en üst düzeyde buluştuğu ya da buluşacağı ilişkiler olarak görüyoruz. Bazen dostlarımızı anlamakta güçlük çektiğimiz anlar oluyor. Müttefik dediğimiz, dost dediğimiz ülkeleri anlamakta güçlük çektiğimiz anlar oluyor. Bu anlarda genel itibariyle demokrasi insan hakları özgürlükler ve hukukun üstünlüğü bir ülkede farklı diğer ülkede farklı olamayacağı gibi bunun evrensel bir standardı nasıl varsa, terör, terörist ve terörist organizasyonlarda dünyanın her yerinde aynıdır. Bu Türkiye'de olduğu zaman, 'terörist' Almanya veya başka bir dost müttefik ülkede olduğu zaman 'terörist değil' derseniz işte o zaman ülkeler arasındaki menfaat çatışması gibi bir sorunla karşılaşırsınız. İşte o zaman sıkıntılı söylemler başlar. Türkiye'nin menfaatinden gayri hiçbir menfaati tanımayız" dedi. 'ORAYA GİDECEĞİZ KARDEŞLERİMİZLE BULUŞACAĞIZ' İki ülke arasında yaşanan olayları tasvip etmediğini söyleyen Bakan Zeybekci, şöyle devam etti: "Bu dönemde yaşanan olayları tasvip etmiyorum. Orada gerek derneklerin gerek partilerin izinleriyle ilgili. O ülkede seçmenlerimiz var. Nasıl o ülkede yaşayan bu milletin insanları Almanya'nın seçmenleriyse aynı zamanda o ülkede yaşayan milyonla ifade edilebilen rakamlarda Türkiye'nin de seçmenleri var. Oraya bu ülkenin siyasi partileri ve parti temsilcileri gidecekler. Demokrasinin emri insan hakları ve özgürlüklerin emri de bu ortamı ve iklimi yaratmak oradaki egemen devletin birincil görevidir. Bunun başka mazereti olmaz. Aynı şekilde, Türkiye'nin görevi de bunu sağlamak. Türkiye'deki bazı ilçelerde Alman nüfusunun da çoğunluk hale gelmeye başladığını görüyoruz. Oralarda Almanya böyle bir şey yapmak isterse seçim anında böyle bir faaliyette bulunmak isterse bizim için bir vazifedir bir görevdir onlara bu ortamı ve iklimi sağlamak. Ben hiçbir sorun olacağı ihtimalini vermiyorum. Oraya gideceğiz kardeşlerimizle buluşacağız. Ülkemizin geçmekte olduğu bu önemli süreç hakkında inandığımız doğruları ülkemizin istikbali ve istiklaliyle ilgili yapılması gerekenleri vatandaşlarımızla paylaşacağız" diye konuştu. BAYKAL'A TEŞEKKÜR CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Almanya gezisini iptal etmesini de değerlendiren Zeybekci, "Deniz Baykal'ın gezisinin neden iptal ettiğini bilmiyorum. İptaliyle ilgili karar kendi doğrularıdır saygı göstermek lazım. Ama ben ilk baştan beri iptal etmeyeceğimi söyledim. Oraya gidip kahvehane kahvehane dolaşacağımı vatandaşlarımızla mutlaka buluşacağımı bunu kimsenin de engelleyemeyeceğini söylemiştim. Baykal'ın niyeti eğer Almanya'nın yapmış olduğu iptalleri protesto etmekse teşekkür ediyorum" dedi.