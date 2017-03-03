(Görüntülü Haber) Bakan Zeybekci'den Almanya'daki toplantısına izin verilmemesini değerlendirdi (3)

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDILAR Denizli'nin 'Bereketli Toprakları Suya Kavuşuyor' sloganıyla 68 milyona mal olacak 12 tesisin temeli, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından atıldı. Törende konuşan Bakan Eroğlu, "Millet güçlüyse devlet güçlü olur. Eskiden ormana girdiğin zaman traktörle girsen el koyulurdu. Ama şimdi gel benim canım ormancım diye, orman köylüleri ormancı ile hasım değil hısımdır" dedi. Referandumda halkan 'evet' oyu vermesini beklediklerini söyleyen Eroğlu, "Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz, onlar geleceğimizin teminatı. Gençlerin istiklali, milletimizin istiklali için evet diyoruz. 2070 yılına kadar Denizli'nin içme suyu sorunu çözüyoruz. Bu proje kapsamında 35 tane baraj ve gölet, 80 sulama tesisi, 94 dere ıslahı, 10 bal ormanı diğer tesisler yapacağız" diye konuştu. "GELEN YÜZDE 51'LE GELECEK" Bakan Zeybekci ise, yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde seçimlerde kim gelirse gelsin bundan sonra yüzde 51'le geleceğini belirterek, "16 Nisan'da evet, ya da hayır meselesi; AK Parti'nin meselesi değil, zinhar değil. Bu milli bir meseledir. 16 Nisan günü Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmeyeceksiniz, AK Parti'ye oy vermeyeceksiniz. Bu ülkenin geleceğiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes için eşit olan bir kural koyacaksınız ki, o kural bir daha bu ülkede seçimlere giderken, kendi aranızda, 'Ne olur seçimin sonucu, sağlam hükümet çıkar mı' diye konuşmayacaksınız" dedi. Konuşmaların ardından tören, Denizli'de 68 milyona mal olacak 12 tesisin temeli atıldı. Ardından kura çekilerek Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları dağıtıldı. Daha sonra Polisevi'ne geçen bakanlar Eroğlu ve Zeybekci, burada basına kapalı yapılan Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından fidan dikti. Bakan Eroğlu ve Bakan Zeybekci, Polisevi bahçesine günün anısına birer çam fidanı dikip, can suyu verdi.