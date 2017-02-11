(Görüntülü Haber) Bakan Zeybekci: Bu mesele AK Parti'nin değil, Türkiye'nin meselesidir

ISPARTA'DA KONUŞTU Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Isparta'da Ak Parti İl Danışma Meclisi toplantısında da referandumla ilgili konuştu, "Bugünkü yetkisiyle cumhurbaşkanı istemese bırakın bakanları, müsteşarları, genel müdürleri, il müdürünü bile atayamazsınız. Ve hiçbir hesap da soramazsınız. Dolayısıyla cumhurbaşkanının bugünkü yetkileri çok daha fazla" dedi. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ve 16 Nisan'da niçin 'evet' demesi gerektiğini ekonomik örneklerle açıklayan Bakan Zeybekci, "Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 88 lirası faize gidiyordu, tefeye gidiyordu. Millet 3 Kasım'da 'yeter' dediği andan itibaren bu memleket nereden nereye geldi? Bugün Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 11 lirası faize gidiyor da cumhurbaşkanımız başımızda demediğini bırakmıyor. Geçenlerde açıkça söyledi, 'bu faizle ilgili hükümetle aynı görüşte değilim' dedi" diye konuştu. Bakan Zeybekci, şöyle devam etti: "Anayasa değişikliğiyle artık kim gelirse gelecek yüzde 51 ile gelecek. Endişe etmeye gerek yok. Korkacak hiçbir şey yok. Genel seçimler var da Ak Parti'ye oy istemiyoruz. Ne istiyoruz? Yeni bir sistem diyoruz. 'Buna niye karşı çıkıyorsunuz' diye soruyoruz, kem, küm, cek, cak, fakat, ancak. Bunların kendinden umudu yok 'biz bu yüzde 51'i göremeyiz' ondan karşı çıkıyorlar. Türkiye'nin yüzde 75'i milliyetçi, muhafazakar, sağ dediğimiz bir çoğunluk. Şimdi sen kalkmışsın böyle bir sistemle Türkiye'de siyaseti normalleştiriyorsun. Ötekiler şunu görüyor. 100 sene boyunca CHP bu memlekette iktidara gelemez onu görüyorlar. Onlara önerimiz şu; bu getirdiğimiz sistemin herkese faydası olur. CHP'ye de faydası olur. Bu milleti gütmek isteyen, yönetmek isteyen o CHP, o ucu bırakacak, sol uçtan kopacak, ortaya gelecek, makule gelecek. Tabi bu birkaç dönem alacak ama bunun onlara da faydası olacak. Böyle uçlarda yer arayan Kemal Kılıçdaroğlu gibi liderlerden kurtulacak." Mehmet ERÇAKIR-Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () -