(Görüntülü Haber) Bakan Yılmaz: Avrupa'da yüksek okullaşma oranında birinci sıradayız

Taylan YILDIRIM- Tekin GÜRBULAK/İZMİR, ()- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin Avrupa'da yüksek okullaşma oranında birinci sırada olduğunu söyledi.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve açılış törenlerine katılmak için İzmir'e geldi. Bakan İsmet Yılmaz'ın ilk durağı Ege Üniversitesi Rektörlüğü oldu. Burada Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret eden Bakan Yılmaz, üniversitenin senato toplantısına da katıldı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizde 65 bin öğrenci öğrenim görüyor. 5 bini akademik kadro olmak üzere 10 bin kişi görev yapıyor. Üniversitemizi toplumla bütünleşen bir yapıya kavuşturmaya çalışıyoruz. Üniversitemizi araştırma üniversitesi haline getirmek istiyoruz" dedi.



EGE ÜNİVERSİTESİ İLK 15'İN İÇİNDE



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise Ege Üniversitesi'nin bölgeyle ve İzmir ile bütünleştiğini belirterek, "Türkiye'de 187 üniversite var. Ege Üniversitesi ilk 15 içerisinde akıllara gelir. İzmir, düne göre bugün daha iyi durumda. Kızlarda yüksek öğretimde okullaşma erkeklerle göre daha iyi durumda. Kızlarda yüzde 44, erkeklerde yüzde 40 oranında. Avrupa'da yüksek okullaşma oranında birinci sıradayız. Öğrenci sayısı bakımından ise Rusya'dan sonra ikinciyiz. 150 binin üzerinde akademik personelimiz var. Eskiden çok düşüktü. Üniversite kurduk. Her üniversiteye bakın, her birisi bir üniversitenin branşı şekilde kurulmuş, kervan yolda düzülür. Türkiye'nin her yerinde eğitime erişebilme mümkün. Bundan sonra kaliteyi arttırmak lazım. Altyapıyı gidermek lazım. Altyapı gidermeden kaliteden bahsedemezsiniz. Biz yatay büyümeyi sağladık. Şimdi ise dikey büyümeyi arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitelere her alanda eğitim versin, ama bir alanda uzmanlaşsın" dedi.



Ünivresiteleri rekabetçi hale getireceklerini belirten Bakan Yılmaz, "Şirketlerin en değerli varlığı insan varlığıdır. Ülkelerin de en değerli varlığı insan varlığıdır. Altyapı olacak ama eğitimde temel unsur öğretim üyesi, bu nedenle 100 alanda 2 bini doktora çalışmasını başlattık. Üniversiteleri rekabetçi hale getireceğiz" diye konuştu.



Geçmiş yıllardan örnekler verip "Hiçbir zamana eğitim eleştirisiz olmaz" diyen Bakan Yılmaz, "Bu eleştirilere bakıp da Türkiye'nin eğitimde iyi olmadığını söylemek doğru değil. Göstergeler bunu söylemiyor. OECD'nin 2007 -2017 yıllarını kapsadığı son 10 yılda yayınladığı çalışması var. O rapora göre dünyada milli gelirini en fazla arttıran ülke Türkiye. Bu başarıyı biz eğitimle sağladık. Beşeri sermaye ile sağladık. Türkiye beşeri sermayesini, ülkesine katkı verecek hale dönüştürmüş haldedir" şeklinde konuştu.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, senato toplantısının ardından Ege Üniversitesi yerleşkesi içerisinde inşaatı süren camide incelemelerde bulundu. Özel öğrenci yurdunun açılışını yaptı.