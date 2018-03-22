(Görüntülü Haber) Bakan Yılmaz: Avrupa'da yüksek okullaşma oranında birinci sıradayız (3)

'TEŞKİLAT ÇALIŞACAK'



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yılmaz, yaptığı konuşmada partinin başarısını teşkilata borçlu olduklarını belirterek, "Teşkilat olmazsa başarı gelmezdi. Milletimiz hiçbir zaman yanlış yerde durmadı. Milletin terazisinin şaştığı hiç görülmedi. Siyaset çalışmaktır, çalışmadan olmuyor, teşkilat çalışacak. Siyaset çalışacak, yereldeki, merkezdeki temsilcileri çalışmadan olmaz. Çalışan kimse hem izzete hem de şerefe kavuşur. Milletimiz bugüne kadar milletvekillerini seçiyordu. Parlamenter hükümet vardı. Ancak artık hükümet millet kuracak. Parlamenter hükümet sisteminden millet hükümet sistemine geçiyoruz" dedi.



'DAHA DEMOKRATİK SİSTEM GELDİ'



Kendilerinin de ilk önce yüzde 34 oy ile hükümeti yönettiklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, daha sonra yüzde 47, ardından yüzde 49 oy aldıklarını hatırlatarak, "Bundan sonra yüzde 34 oy alıp hükümeti yönetmek mümkün mü? 34 ile yönetmek mi demokratik, yoksa 50 artı 1 oyla yönetmek mi daha demokratik? Millet sadece yasamayı yapıyordu, artık 'Kudret sende' diyoruz. Yasamayı ve yürütmeyi de millete verdik. Bu sistem daha uzlaşmacıdır. Yüzde 50 artı 1 oy almak mümkün değil. Başka partilere de 'millete hizmet yolunda öncelik Türkiye'dir' diyenlerin yürüyeceği kulvar açıldı. Bu Türkiye'ye bir kazançtır. Herkes uzlaşsın bunun ne zararı var" diye konuştu.



'KILIÇDAROĞLU DA BİZE BENZEMEYE ÇALIŞIYOR'



İttifak arayışlarına da değinen Bakan Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik şunları söyledi:



"Kılıçdaroğlu da bize benzemeye çalışıyor, bunda bir sakınca yok. Biz öbür tarafı anlamaya çalışacağız. Diğer taraf da bizi anlamaya çalışacak. Bundan bu millet kazanacak. Kırgınlıkları geride bırakmak lazım. Kuvvetler ayrılığı sistemine de uygundur. Yasama yasamalığı bilecek, yürütme yürütmeyi yapacak, yargı da yine yargılayacak. Millete hizmet döneminde her birisi ayrı yerde olacak. Şimdiki dönemde hükümet parlamentoyu kontrol ediyor. 'Tek adam geliyor' diyorlar. Millet kendisine zulüm eden birisini seçer mi? Milletin yanılmayacağını anlarsan, doğru karar verdiğine inanırsan bu sistem doğrudur. Siyaset iyi yolda gidiyor."



'TOPLUMU EĞİTEN KADINLARDIR'



Eğitim hakkında da değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Toplumu değiştirmek istiyorsanız kızlarınızı eğiteceksiniz. Toplumu eğiten kadınlardır. Kızlarınıza öncelik verin. Orta öğretimde kızlarımızın okullaşma oranı erkeklerle aynı. Ancak yüksek öğretimde kızların okullaşma oranı yüksek" dedi.



