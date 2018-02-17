(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci: Etnik gruba değil, teröre karşı operasyon yapıyoruz (4)

AFRİN'DE GÖREVLİ ASKER AİLELERİNE ZİYARET



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Malatyalı uzman çavuş Hamza Özarslan'ın Karakavak Mahallesi'nde oturan babası Osman ve annesi Elif Özarslan'ı ziyaret etti.



Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı asker ailelerini ziyarete, Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal de katıldı.



Anne Özarslan, gururlu ve onurlu olduğunu söyleyerek, kendisinin de harekata katılmak istediğini söyledi.



Bakan Tüfenkci de tüm Türkiye'nin harekata katılmak istediğini belirterek, "Herkes Türk askerinin niye orada olduğunu çok iyi biliyor. Biz onların toprağı için gitmedik. Biz saldırıları önleme adına, bu ülkede insanlar güven ve huzur içerisinde olsun diye gittik. Türkiye olarak bizler orada olan Mehmetçiklerin ailelerinin yanındayız" dedi. Elif Özarslan, harekatta görevli askerler için Kürtçe dua etti.



'ZEYTİN DALI HAREKATI'NDAKİ ASKERLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ



Daha sonra Bakan Tüfenkci, harekatta görevli uzman çavuş Ahmet Fethi Kayış'ın babası Metin ile annesi Nadire Kayış'ı da evlerinde ziyaret etti. Ziyarette, Ahmet Fethi Kayış ile cep telefonuyla görüntülü konuşan Bakan Tüfenkci, "Bütün Türk milleti sizin arkanızdan dua ediyor. Malatya'da herkes 'Bizi de Afrin'e götürün' diyor ama Afrin bir avuç yer. Herkes gelse hareket edilecek yer kalmaz" diye konuştu.



Kayış da kendilerinden yana sıkıntı olmadığını belirterek, "Biraz geç olacak ama sonu güzel olacak inşallah. Sivillere gösterdiğimiz hassasiyetten dolayı biraz yavaş ilerleme sağlıyoruz. Ama Allah'ın izniyle buradan da başarılı bir şekilde kendimizi bütün dünyaya duyuracağız" dedi.



Bakan Tüfenkci, iki aileye de Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.