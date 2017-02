(Görüntülü Haber)Bakan Tüfenkci'den "Döviz" ve "Faiz" değerlendirmesi

* Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Türkiye gerçekten bu kredi kuruluşlarını da şaşırtacak derecede farklı adımlar atmış ve farklılaştırarak 'Türkiye battı, bitti' derken çok büyük sıçramalar yapmıştır" “2016 yılının sonlarıyla 2017 yılının ilk günlerindeki döviz kurlarındaki suni artışlar, piyasalar tarafından olumsuz olarak algılatılmak istenmişti. Böyle bir algı operasyonundan sonra gördüğünüz gibi döviz kurlarındaki düşüşler ve akabinde de inşallah 16 Nisan'dan sonra döviz kurlarındaki bu oynaklığın en aza indiğine de hep beraber şahit olacağız" Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan İstanbul Kırtasiye ve Ofis Fuarı'nın açılışını yaptı. 25 Şubat'a kadar devam edecek olan fuarın açılış kurdelesini Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'la birlikte kesen Bülent Tüfenkci, son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ekonomisinin kararlı bir şekilde büyüme devam ettiğini ifade eden Tüfenkci, kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren yerli firmalara üretim seferberliği çağrısı yaptı. “ASKER ÜNİFORMASI GİYEN HAİNLER" Küresel büyümenin yavaşlamasına rağmen Türkiye ekonomisinin kararlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirten Bülent Tüfenkci , 15 Temmuz darbe girişimine de değinerek “ Hem dünyadaki finansal kırılganlıklar hem de aleyhimize olumsuz algı oluşturmak isteyen kesimlerle mücadele ediyoruz. Ülkemiz geçtiğimiz yıl içerisinde bu yüzyılda olmaz denilen bir olayla karşı karşıya kalmıştır. Asker üniforması giyen hainlerin düzenlediği bir kalkışma operasyonu, aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından bastırılmıştır. Milletimizin bu tarihi ve destansı sivil direnişinden kısa zaman sonra hükümet olarak almış olduğumuz tedbirlerle de gerçekten bunun etkilerini kısa zamanda atlatmış durumdayız ve inşallah süreç içerisinde izlerinin tamamını da silmiş olacağız" diye konuştu. KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI VE DÖVİZ KURLARI Döviz kurlarında son günlerde yaşanan düşüşe de değinen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomisini değerlendirirken siyasi kararlar aldığını, dövizdeki düşüşün ileri ki dönemlerde faiz tarafında da yaşanacağını belirtti. Tüfenkci, “Bu dönemde görüyoruz ki kredi derecelendirme kuruluşları gayet siyasi bir temayülle karar almakta ve ülkemize yönelik not indirimi ve görünüm kötüleştirme değerlendirmelerini yapmaktadır. Ülkemiz ile aynı kredi notuna sahip ülkelerin makro ekonomik dinamiklerine baktığımızda; gerçekten onlarla bizim aramızda, makro anlamda Türkiye çok çok daha üstün olmasına rağmen göstergeleri bahane ederek ve birtakım siyasi münazaralarla not indirimlerine gittiklerini de görmekteyiz. Buna rağmen her not indiriminden sonra da milletimiz, Türkiye bu kredi kuruluşlarını da şaşırtacak derecede farklı adımlar atmış ve farklılaştırarak 'Türkiye battı, bitti' derken çok büyük sıçramalar yapmıştır. Tüm bu kuruluşların verdikleri kararların ne kadar siyasi ve yanlı olduklarını da diğer ülkelerle karşılaştırmalarımızda gördüğümüzü ifade ettik. 2016 yılının sonlarıyla 2017 yılının ilk günlerindeki döviz kurlarındaki suni artışlar, piyasalar tarafından olumsuz olarak algılatılmak istenmişti. Böyle bir algı operasyonundan sonra gördüğünüz gibi döviz kurlarındaki düşüşler... akabinde de inşallah 16 Nisan'dan sonra döviz kurlarındaki bu oynaklığın en aza indiğine de hep beraber şahit olacağız. Şubat ayına baktığımızda Türk Lirası, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performans gösteren para birimlerinin başında gelmektedir ve 1 Şubat tarihinde 3,77 seviyesinde işlem gören dolar kuru, 21 Şubat itibariyle 3,62 seviyelerinden işlem görmektedir. İnşallah Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, hükümetimizin almış olduğu kararlarla ve milletimizin de gayretleriyle özellikle faiz lobilerinin saldırılarına karşı faizlerin de, önümüzdeki dönem içerisinde yakalanan siyasi istikrar ve güvenle bitlikte düştüğüne hep birlikte şahitlik etmiş olacağız" dedi. KIRTASİYE ÜRETİCİLERİNE ÇAĞRI İstanbul Kırtasiye ve Ofis Fuarı'na katılımın yüksek olmasının dahi algı operasyonlarına karşı devletin ve milletin güçlü duruşunun göstergesi olduğunu söyleyen Bakan Tüfenkci, kırtasiye sektöründe geçmiş yıllarda gerçekleşen bazı rakamları da açıkladı Tüfenkci “ Bizim ülke olarak en büyük önceliğimiz kardeşliğimizdir. Ekonomi alanında en büyük zenginliğimiz ise müthiş bir potansiyele sahip, olağanüstü yeteneklere sahip girişimcilerimiz ve ticaret erbabımızdır. Tüm dünyayı etkileyen küresel ekonomik krizden sonra kırtasiye sektöründeki ticaret hacmimiz yüzde 22 oranında büyüdü. 2010 yılında 2.2 milyar Dolar olan kırtasiye ihracatımız, bugün 3.2 milyar Dolar'a yükselmiştir. 2010'da 4.8 milyar Dolar olan kırtasiye ithalatımız, bugün 5.3 milyar dolara ulaştı. Özellikle 2011-2013 arasında kırtasiye ihracatımız yüzde 35 gibi yüksek bir büyüme oranını yakalamıştır. 2016 yılında kırtasiye ihracatımız yüzde 2.2 artarak 3.2 milyar, ithalatımız ise yüzde 1,5 azalarak 5.3 milyar dolar olarak gerçekleştirilmiştirö şeklinde konuştu. Kırtasiye alanında ithalatın ihracattan fazla olduğunu da ifade eden Bülent Tüfenkci, yerli üreticilere çağrıda bulunarak üretim konusunda seferber olmalarını istedi. Bu şekilde ihracatın artacağını belirten Tüfenkci, kendilerinin de bakanlık olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi. Bakan Bülent Tüfenkci, konuşmasının ardından fuarın açılış kurdelesini kesti. Beraberindekilerle fuar alanında kurulu olan stantları da gezen Tüfenkci, firma sahipleriyle tokalaşarak sohbet etti.