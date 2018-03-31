(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Yasaklı yaylalar halkın hizmetine açılıyor (2)

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BAKAN SOYLU, CİLO DAĞI'NDAKİ ÜS BÖLGELERİNİ ZİYARET ETTİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'deki temaslarının ardından  geçen yıl teröristlerden temizlenen Yüksekova ilçesine bağlı Cilo Dağı'ndaki askeri üs bölgeleri...

BAKAN SOYLU, CİLO DAĞI'NDAKİ ÜS BÖLGELERİNİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'deki temaslarının ardından  geçen yıl teröristlerden temizlenen Yüksekova ilçesine bağlı Cilo Dağı'ndaki askeri üs bölgeleri ziyaret ederek, burada vatan nöbeti tutan askerlerle sohbet etti.

Bakan Soylu, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Suat Dilberoğlu ile birlikte helikopterle Yüksekova ilçesine bağlı Cilo Dağı'ndaki askeri üs bölgesine gitti. Geçen yıl PKK'lı teröristlerden temizlenen Evliya ve Varkavik askeri üs bölgelerinde 'Vatan Nöbeti' tutan askerleri ziyaret edip, sohbet eden Bakan Soylu, askerlerle akşam yemeği yedi. Bakan Soylu, daha sonra cep telefonuyla aradığı bazı işadamlarına, Cilo Dağı'nın turizme kazandırılması için bölgeye yatırım yapmalarını istedi.

Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Yüksekova ilçe merkezine geçerek inşaat çalışmaları devam eden Özel Harekat Polis Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Soylu, daha sonra özel uçakla Yüksekova'dan ayrıldı.

 

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