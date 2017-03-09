İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok operasyon bölgesi Lice'ye geldi
(Görüntülü Haber) Bakan Soylu ve komutanlar Lice'de
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok operasyon bölgesi Lice'ye geldi
09 Mart 2017 Perşembe 09:20
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