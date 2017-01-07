Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı
STK'lardan Kıbrıs bildirgesi
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...

(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Terörün psikolojik harekatına da darbe vururuz (2)

'DARBE GİRİŞİMİNDEN, YAPTIĞIMIZ İYİLİKLER SONUCU KURTULDUK' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda askerlerle buluştuktan sonra, Hatay Valiliği’ne geçti. Bakan Soylu burada Hatay Valisi Erdal...

'DARBE GİRİŞİMİNDEN, YAPTIĞIMIZ İYİLİKLER SONUCU KURTULDUK' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda askerlerle buluştuktan sonra, Hatay Valiliği’ne geçti. Bakan Soylu burada Hatay Valisi Erdal Ata ve ilçe kaymakamlarından, brifing aldı. Valilik binasında 5 saat kalan Soylu, buradan Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü’ne hareket etti. Soylu, burada ülkelerindeki iç savaştan kaçan, Ami Abdo ve ailesine, geçici kimlik kartlarını teslim etti. Suriyeli aile ile bir süre sohbet eden Soylu, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden kurtulmasının sebebinin, yapılan bu iyilikler olduğunu söyledi. 'TARİHİMİZLE TEKRAR YÜZLEŞİYORUZ' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçici kimlik kartlarının teslim töreninden sonra konuştu. Bakan Soylu, "Dün Kıymetli Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa’da ifade etti. Bizi yok etmeye çalışanlar, bizi değerlerimizden uzaklaştırmaya çalışanlar, bizim insanlığa sırtımızı dönmemizi isteyenlere karşı verebileceğimiz en asil ve en tarihi cevabı veriyoruz. Sadece biz bugün 3 milyon Suriyeli kardeşimizin ihtiyacını karşılıyoruz. Tarihimizle tekrar yüzleşiyoruz. Medeniyetimizle tekrar yüzleşiyoruz. İnsanlığı ve medeniyeti unutmaya çalışan bütün dünyaya insanlığın ve medeniyetin unutulmayacak bir şey olduğunu Anadolu coğrafyasından hep birlikte hatırlatıyoruz. Biz ne yaptığımızın farkındayız. Bilin ki, aziz milletimiz de bilsin ki. Eğer 15 Temmuz gibi bir beladan kurtulduysak, bu yaptığımız büyük asaletin insanlığın timsalinin sonucudur. Sadece kendi gayretlerimizle değil. Allahın iradesi ile beraber, o melun büyük beladan kurtulduk" dedi. Bakan Soylu, buradan incelemelerde bulunmak üzere Cilvegözü sınır kapısına hareket gitti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55