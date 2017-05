(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Tendürek'te son 30 yılın en büyük terör operasyonlarından bir tanesi sona erdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " (Tendürek'te PKK'ya yönelik operasyon) Çatışmanın büyük bir kısmı 30 ila 40 metre karşılıklı devam etti. O mesafade göğüs göğüse mücadele eden evlatlarımızdan şehit vermedik" " Terör örgütü kalleş bir örgüt. Ya patlamalarla ya da uzaktan kanas dediğimiz suikast silahlarıyla bunları gerçekleştiriyor. Bir korucumuzu 3 de jandarmamızı bu uzaktan suikast silahlarıyla şehit verdik" "(Açlık grevi yapan eğitimciler) Nuriye Gülmen'in 12 tane ceza davası var. Bunlar trafik suçu nedeniyle park cezaları değil her biri terör örgütüne mensup olmak suçuyla gerçekleştirilen ve hukukun işlediği ve bu ülkede bir terör örgütü olan DHKPC'ye mensup olmak suretiyle açılmış olan ve yürütülen davalardır" Haber - Kamera: Enver Alas / İstanbul İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'nun Sarıyer'deki yerleşkesinde düzenlenen 15. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Süleyman Soylu, Tendürek'te terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. Alınan istihbaratlar ve yapılan takipler sonucu yaklaşık bir ay önce Tendürek Dağı'na İran'dan terörist bir grubun sızmasını tespit ettiklerini belirten Soylu, "Bunun üzerine hemen çok yakında bulunan güvenlik kuvvetlerimiz devreye girmişler. 2 gün önce saat 16.10'da gerçekleşen bu hadiseden hemen sonra bu sabah saat 03.00'a kadar büyük bir çatışma gerçekleşmiştir. Her birinizin gurur duyacağı mücadeleyi kahraman evlatlarımız gerçekleştirdi" diye konuştu. GÖĞÜS GÖĞÜSE MÜCADELE Çatışmalar hakkında bilgi veren Bakan Soylu, "Çatışmanın büyük bir kısmı 30 ila 40 metre karşılıklı devam etti. O mesafade gö ğüs göğüse mücadele eden evlatlarımızdan şehit vermedik. Terör örgütü kalleş bir örgüt. Ya patlamalarla ya da uzaktan kanas dediğimiz suikast silahlarıyla bunları gerçekleştiriyor. Bir korucumuzu 3 de jandarmamızı bu uzaktan suikast silahlarıyla şehit verdik" dedi. "TENDÜREK'TE SON 30 YILIN EN BÜYÜK TERÖR OPERASYONLARINDAN BİR TANESİ SONA ERDİ" "Güvenlik güçlerimiz, dün sabah itibariyle 9 teröristi etkisiz hale getirdiler. Gece yarısı bu sayı saat 01.00 gibi 25 teröriste çıktı. En son 5 terörist daha tespit edildi. Biz de harekat merkezinden takip ettik ve o 5 terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar orada büyük bir mücadele ortaya konuldu. Tendürek Dağı'nda uzun yıllardan beri Kars, Ağrı'ya Doğubayazıt'a baskı kurmak suretiyle etkisi altına almaya çalışan teröristlerin büyük bir kısmı kahraman güvenlik güçlerimizin sayesinde 29 terörist etkisiz hale getirildi. Tendürek'te son 30 yılın en büyük terör operasyonlarından bir tanesi sona erdi." AÇLIK GREVİ YAPAN EĞİTİMCİLER HAKKINDAKİ İDDİALARI YİNELEDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmelerini protesto için açlık grevi yapan ve sonrasında tutuklanan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça hakkında dün Ankara'da yaptığı açıklamalarını hatırlatarak iki eğitimcinin "DHKP-C üyesi" olduğu iddialarını yineledi. Soylu, akademisyen Nuriyet Gülmen hakkında açılan 12 ceza davası olduğunu Semih Özakça hakkında da 4 ceza davasının devam ettiğini belirtti. Soylu, ceza davalarının neler olduğunu ve hangi mahkeme tarafından açıldığını tek tek okudu. "DHKP-C'YE MENSUP OLMAK SURİTEYLE AÇILMIŞ OLAN VE YÜRÜTÜLEN DAVALARDIR" Soylu, "Hangi anne baba evladını üniversiteye gönderirken, bir suç makinasının onu eğitmesini ve öğretmesini ister? Hangi birimizin vicdanı bunu kabul eder. Dün bu açıklamayı yaptıktan sonra hemen muhalefet partisinin yöneticileri devreye girip bunların ne kadar masum olduklarını ifade etmeye çalıştılar. Nuriye Gülmen'in 12 tane ceza davası var. Bunlar trafik suçu nedeniyle park cezaları değil her biri terör örgütüne mensup olmak suçuyla gerçekleştirilen ve hukukun işlediği ve bu ülkede bir terör örgütü olan DHKPC'ye mensup olmak suretiyle açılmış olan ve yürütülen davalardır. Semih Özakça hakkında da 4 ceza davası devam ediyor" dedi. Konuşmasının son bölümünde mezunlara seslenen Süleyman Soylu, " Çok önemli bir mesleğe, şerefli bir mesleğe adım atıyorsunuz. Devlette bir takım meslekler vardır. Polislik anlamlı bir meslektir, emekli olana kadar bunun bilincinde hareket etmek durumundasınız" ifadelerini kullandı. 499 MEZUNUN SEVİNCİ Öte yandan düzenlenen törenle 499 öğrenci mezun oldu. Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile veliler katıldı. Okulu dereceyle bitiren öğrencilere ödülleri Süleyman Soylu, Vasip Şahin ve Selami Altınok tarafından verildi. Öğrenciler hep bir ağızdan yemin etti. Kep attıktan sonra mezunlar birbirlerine sarılarak mezuniyet sevinçlerini yaşadılar.