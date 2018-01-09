(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: (FETÖ ile mücadele) 2017'de 48 bin 305 kişi tutuklanmıştır (2)

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı'nın 3'üncüsü, İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Bakan Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadeleye ilişkin, "2017'de 48 bin 305 kişi tutuklanmıştır. Gözaltı sayısı bunun yaklaşık üç katıdır. Tek başına bu rakamlar bile konunun vahametini ortaya koymaya yeterlidir." dedi.