(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Benim polisim, Jandarmam ne demek istediğimi anladı (1)
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Kim ne söylerse söylesin, benim polisim benim ne demek istediğimi anladı. Benim jandarmam ne demek istediğimi anladı" dedi. İzmir'de düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'na...
05 Ocak 2018 Cuma 13:33
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Kim ne söylerse söylesin, benim polisim benim ne demek istediğimi anladı. Benim jandarmam ne demek istediğimi anladı" dedi. İzmir'de düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İki gündür yazarak, çizerek üzerine geliyorlar. Kendilerince birşeyler yazıyorlar. Uyuşturucu bağımlısı bir anne gözü mor şekilde yanımıza gelip, 'Siz güçlü insanlarsınız ne olur bize yardım edin' diyor. Kim ne söylerse söylesin, benim polisim benim ne demek istediğimi anladı. Benim jandarmam ne demek istediğimi anladı" diye konuştu.
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