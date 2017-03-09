(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Ayaklarının üzerinde duran güçlü Türkiye var (3)

BAKAN SOYLU'DAN MUHALEFET LİDERİNE BAYRAK ELEŞTİRİSİ Çarşı esnaflarından Ahmet Aksekili, babası Mehmet Aksekili için Bakan Soylu'dan yardım istedi. Aksekili'yi kırmayan Soylu onunla birlikte işyerine gitti. Burada baba Mehmet Aksekili ile sohbet eden Soylu'dan oğlu Ahmet Aksekili, "Sayın Bakanım babam şu anda yapay kalple yaşıyor. Kalp nakli yapılması gerekiyor. Babam için yardımcı olur musunuz?" dedi. Bakan Soylu ise, "Gerekli yardımı yapacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ne güzel bir oğul yetiştirmişsin. Seni çok düşünüyor ve seviyor" dedi. "AY YILDIZLI BAYRAKLA GEÇ, NİYE ZİLLETLE GEÇİYORSUN" Efeler Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışından önce vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Mardin'de Türk bayraksız miting gerçekleştirdiğini belirterek, "Dertleri ne biliyor musunuz; şimdiki yeni sistemde yüzde 25 yetmiyor, 50 gerekiyor. 50 almak için adım atmak lazım. Peki, Kılıçdaroğlu, mevcut anayasayı Kandil'de Karayılan ile birlikte savunuyor. Bu çok nettir. Ben güvenlik bakanıyım. Kandil'in ve PKK'nın ne dediğini 24 saat dinlemek zorundayım. Bu ülkede sabah akşam eylem ortaya koyup 'Hayır' çıkması için Kandil'de, PKK'da ve tüm terör örgütleri de canla başla bir mücadele ortaya koyuyorlar. CHP'li kardeşlerim Kılıçdaroğlu'na 'Sen PKK'da ne buldun, ne buldun da biz onlarla birlikte oluyoruz' diye sormayacaklar mı? Dün onlarla birlikte Güney Doğu'ya gitti. Bir miting yaptı, bir tane ay yıldızlı bayrak yoktu o mitingde. Bayraksız ama onların denetimi ve gözetimi altında bir miting gerçekleştirdi. Bana bir şey söylemesinler. Derdi de şu; Recep Tayyip Erdoğan O'na demiş ki 'Sivas'ın ötesine geçemiyor.' Geç de zilletle geçme be kardeşim, ay yıldızlı bayrakla geç. Niye zilletle geçiyorsun" diye konuştu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun muhalefet anlayışını da eleştiren Bakan Soylu, "Yıllardır yanındaki yazar-çizer kadrosuyla birlikte 'AK Parti siyaseti kutuplaştırıyor, gerginleştiriyor, çatışma siyaseti oluşturuyor' diye bahaneler üretiyor. Kardeşim ben 2023 diyorum, sen de muhalefetsin ya bana kız 2030 de. Ben 2053 diyorum sen de bir öneri ortaya koy, de ki 2060. Ben 2071 diyorum; peki Alparslan'ı kendi içine sindiremedin, Fatih Sultan Mehmet hanı kendi içine sindiremedin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kendi içine sindiremedin onların tarihlerini değiştir başka bir şey söyle. Bir şey anlat, bir öneri getir. Ama ona siyaset yapmayı öğretenler dediler ki; 'Biz sana 1960'da bir anayasa yaptık, biz sana 1982'de de bir anayasa yaptık. Biz sana bir tek emir veriyoruz, bu ilkelere sahip çıkacaksın. Eğer bu ilkelere sahip çıkarsan problem yok. Eğer bu ilkelere sahip çıkmazsan önüne kaset koyarız, önüne kumpas yaparız, seni perperişan ederiz. Hep bu hikayeler oldu ve devam ediyor" dedi. Konuşmasının ardından vatandaşlardan referanduma kadar çok çalışmalarını isteyen Bakan Soylu, seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Vali Ömer Faruk Koçak'ı ziyaret eden Soylu, Buharkent mitingi için karayoluyla kentten ayrıldı. Burhan CEYHAN / EFELER (Aydın), ()