(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: 1 Nisan'dan beri 123 terörist etkisiz hale getirildi (2)

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 1 Nisan'da bahar ve yaz operasyonlarını başlattıklarını belirterek, geçen 21 günde 123 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile birlikte Diyarbakır'da bölge valileri toplantısı düzenledi. Bir otelde yapılan toplantıya 16 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanları katıldı. Toplantı öncesi konuşmasında seçim güvenliği ile ilgili daha önce yapılan toplantıları yeniden planladıklarını belirten Soylu, "Bu toplantıları planladığımız an, Türkiye seçim ortamında değildi. Bu toplantıları, bir önceki periyotta olduğu gibi, seçim güvenliği toplantıları şeklinde gerçekleştireceğiz" dedi. YENİ GÜVENLİK KONSEPTİ 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, hem kamu içine yuvalanmış bu örgütle mücadele etmeye, hem de terörü tamamen bitirmeye yönelik yeni bir güvenlik konseptine adım atıldığını ifade eden Soylu, "PKK, KCK ve DEAŞ gibi örgütlerle mücadele verilen bu yeni dönemde, tehlikeyi oluştuğu yerde önleme anlayışıyla hareket etmeye başladık. Yine önemli bir değişim olarak, olay sonrası operasyon stratejisinden, kesintisiz operasyon stratejisine geçtik. Eski yaklaşım, yapılan bir eylemden sonra suçun faillerini yakalamaya çalışmak şeklindeydi. Küresel terör örgütlerini bitirme noktasında, bunun bir sonuç vermediği apaçık ortadır. Sokak eylemleri sonrasında bu stratejiyi tamamen terk ettik. Yeni stratejimiz, suç sonrası suçluyu değil, terör örgütünün tamamını tahrip etmek üzere kurulmuştur. Terör örgütleriyle mücadele konseptini değiştirdik" diye konuştu. 2017 İKBAHAR- YAZ OPERASYONLARINDA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 1583 2017 yılı ilkbahar- yaz aylarında 28 bin 214 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Soylu, "Bin 583 terörist etkisiz hale getirildi. 975 barınak ve sığınağı da imha ettik. Bir taraftan teröristleri, bir taraftan da barınacakları, sığınacakları, lojistik destek alabilecekleri, kendilerini muhafaza edebilecekleri, korunacakları, hatta sözde eğitimini yapacakları yerlerin büyük bölümünü tarumar ettik. Asıl mesele lojistik merkezlerin imhasıdır. Orada güvenlik kuvvetlerimiz çok başarılı bir sonuç almıştır. Ele geçirdiğimiz bir mağarada torna makinası çıkmıştı. 2017 ilkbahar-yaz operasyonlarında 2 bin 5 tanesi ağır olmak üzere, 2 bin 926 silah, bin 2 mayın ve el yapımı patlayıcı, 2 bin 984 el bombası, 68 ton patlayıcı madde, 663 bin mühimmat ele geçirildi. Barınak ve sığınak imhası, öncelikli konularımızın, hedeflerimizin başında gelmektedir. SONBAHARDA, 33 BİN 761 OPERASYONDA 793 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ​ 2017 Sonbahar operasyonlarında ise 33 bin 761 operasyon gerçekleştirildi, 793 terörist etkisiz hale getirildi. Bin 6 barınak imha edildi, 656'sı ağır, bin 156 silah, 505 el yapımı patlayıcı, 668 el bombası, 56.7 ton patlayıcı, bin 412 adet tüp, 287 bin mühimmat ele geçirdik. Bunun yanında kış üstlenmesi için teröristlerin çok ihtiyaç duyduğu 31.6 ton gıda, 1.3 ton deterjan, 7 bin metre kumaş, elbiseler, ayakkabılar ve bir çok yaşam malzemesi ele geçirildi" dedi. Sonbaharda operasyon sayılarının artışa geçtiğini, imha edilen barınak sayısının az da olsa arttığını vurgulayan Soylu, "Ele geçen mühimmat, patlayıcı ve silah sayısında azalma oldu. Çünkü bir önceki operasyon lojistik kanalları üzerindeki etkili olmuştu ve örgütün desteğini önemli ölçüde akamete uğratmıştı. 2017 kış operasyonlarında, kış üslenmesini önlemek üzere 5'i büyük, 81'i orta ölçekli olmak üzere 3 bin 949 kış operasyonu gerçekleştirdik. 94 terörist etkisiz hale getirildi. Kışın hiç durmadan yapılan çalışmalar, 2- 3 metrelik karlarda kahramanca ortaya konulan mücadele neticesinde 509 sığınak ve barınak imha edildi. Çoğu ağır olmak üzere 325 silah, 229 el yapımı patlayıcı, 346 el bombası, 10.3 ton patlayıcı, 136 bin mühimmat ele geçirildi. Ayrıca üs bölgelerinde 56,6 ton yaşam malzemesi de bulundu."diye konuştu. 'ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISINDA YUKARIDAN AŞAĞIYA AZALMA VAR' Bahar ve yaz operasyonlarını 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle başlattıklarını ifade eden Soylu, "Bahar ve yaz operasyonlarımız 15 Ekim'e kadar devam edecek. Şu ana kadar bu kapsamda 2 bin 424 operasyon icra ettik. Bahar ve yaz operasyonlarında 1 Nisan'dan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 123, ele geçen sığınak ve barınak 89, ele geçen silah 51'i ağır olmak üzere toplam 170'tir. 51 el yapımı patlayıcı, patlayıcı miktarı da 1,5 tondur. Ele geçen mühimmat, patlayıcı ve terörist sayısı sürekli yukarıdan aşağıya azalmaktadır. Uyguladığımız bu strateji örgütü hem terörist sayısı, hem malzeme olarak çökertmiştir. 2016 yılında ele geçen üst düzey terörist sayısı 67'dir. 2017 yılında ise bu rakam 113 olmuştur. Son 3-4 aydır istihbaratımız ve güvenlik kuvvetlerimiz el birliğiyle kırmızı, yeşil, mavi, gri, beyaz listeden etkisiz hale getirdiklerimizle, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bu operasyonlarda ne kadar kararlı olduğunu ve örgüt için artık hiçbir çıkış noktası olmadığını bir kez daha ortaya koyduk" şeklinde konuştu. 2017 YILINDA TERÖR OLAYLARINDA YÜZDE 55 AZALMA 2016 yılında 680 olarak değerlendirilen örgüte katılım sayısının 2017'de yaklaşık 150 olduğunu belirten Soylu, "Yaklaşık 4'te1 oranına düşmüştür. 2018 yılı içerisinde şu ana kadar 4 ay içerisinde toplam rakam 38 kişidir. Teslim olma sayısı bunun kat ve kat üstündedir. Zeytin Dalı harekatında örgüt sabahtan akşama kadar katılım çağrısı yapmış, destek bulamamıştır. 2017 başında yurt içinde bin 835 ve bin 935 olarak değerlendirilen terörist sayısı, yıl sonuna kadar yüzde 40 azalma göstererek, bin 104, bin 200 bandına çekilmiştir. 2016'da 3 bin 353 terör olayı meydana gelmişken, 2017'de bin 495 terör olayı meydana gelmiştir. Bu da yüzde 55 azalışa tekabül etmektedir. Sadece dağlarda PKK değil, şehirlerde de PKK, DEAŞ, aşırı sol terör örgütleri DHKP-C, MLKP'ye kadar, bir taraftan FETÖ ile ilgili operasyonlarımız kesintisiz sürmektedir. 2017 yılında 697 önemli olay engellenmiş, eylem hazırlığındaki 17 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bunların arasında 9 bombalı araç, 3 canlı bomba şüphelisi vardır."dedi. REHAVET, TERÖRİSTTEN BÜYÜK DÜŞMAN Toplantıya katılan bürokratlara güvenlik konusunda uyarılarda bulunan Soylu, şunları söyledi: "Son zamanlarda bu tarz eylemlerin önemli ölçüde belini kırdık. Ama sakın bu noktada gevşeklik göstermeyiniz. Rehavet, bizim, teröristten daha büyük düşmanımızdır. Etrafımızdaki coğrafya ve karşı karşıya kaldığımız riskler rehavete müsaade etmiyor. Rutin bizim en büyük düşmanımızdır. Biz eylem kabiliyetlerini dağlarda, şehirde, sınırlarımızda, daralttığımız sürece milletimizin huzur ve sükunu artacaktır. 2017 yılının memnuniyet araştırmasında Türkiye'de güvenlik ve asayişte milletimizin memnuniyet derecesinde birinci sıraya yükselttik. Bin tane eylem engelleriz, bir tanesini kaçırırız, Allah göstermesin o bir tane eylem canımızı yakar. Rehavete kapılmamalıyız. Jandarmaya son teknolojiyle donatılmış, 3 ATAK helikopteri daha kazandırdık. Tarihimizde ilk kez 3 ATAK helikopteri jandarma filomuza katıldı. 6 tane daha silahlı insansız hava aracımız Mayıs ayı başında teslim ediliyor. Hemen onun akabinde 5-6 tane daha teslim edilecek ve böylece gerek Amanoslar, gerek Şırnak, Hakkari, Kars, Iğdır, Ağrı bölgeleri, Karadeniz bölgesi olsun, oralarda da ciddi bir şekilde insansız hava araçlarımızın tamamını havada tutmaya çalışacağız. Özellikle jandarmamızın insansız hava araçlarını kullanma kabiliyetleri bütün dünyada parmak ısırtacak şekildedir." CUMHURBAŞKANI'NDAN TALİMAT:BEKÇİ DÜDÜK ÇALACAK Terörle mücadele kadar, şehirlerin asayiş ve huzuruna da dikkat edip, gözetme zorunluluğu olduğunu belirten Soylu, "Niye bekçi aldık? 81 ilde 7 bin bekçi alımını Mayıs ayının 15'i gibi ilana çıkaracağız. İstiyoruz ki, gündüz huzurunu aynı şekilde geceleri de yapalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık, bekçi düdük çalacak. Gündüz çalışmayacak bekçi, geceleyin düdüğünü öttürecek. Vatandaş uyurken, bilecek ki bekçi kardeşi huzuru için, güveni için, rahatı için, sokaklarda dolaşacak" dedi. İçişleri Bakanı Soylu toplantının ardından Ağrı'ya gitmek üzere Diyarbakır'dan ayrıldı.