(Görüntülü Haber) Bakan Sarıeroğlu: Terör örgütleri ile mücadelemizi sürdüreceğiz

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Milletimizden aldığımız güç ile hem terör örgütleri ile hem de onların arkasındaki asil aktörler ile mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.



Bakan Jülide Sarıeroğlu, partisinin Gölbaşı 5'inci Olağan Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Gölbaşı Belediye Başkan’ı Fatih Duruay, AK Parti Ankara Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Hakan Han Özcan, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan katıldı.



‘BİZ TÜRKİYE'YİZ, GÜÇLÜ TÜRKİYE’YİZ’



Kongrede konuşan Bakan Jülide Sarıeroğlu, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içerisine girmiş, bizim üniformamızı giyen teröristlerin yaratmış olduğu o ağır badireye rağmen, hiç kimsenin yapacağımıza inanamadığı bir dönemde Fırat Kalkanı Operasyonu'nu gerçekleştirdik, büyük bir başarı ile. Hiç bir şekilde sınırımızda bize rağmen oluşturmayı düşündükleri herhangi bir ne olursa olsun Türkiye olarak izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Terör ile uzun yıllar mücadele eden, en büyük ağırlığını, sıkıntılarını yaşamış milletin evlatlarıyız. Bundan sonrada inşallah bir olup beraber olup tüm kalbimiz ile milletimizden aldığımız güç ile hem terör örgütleri ile hem de onların arkasındaki asil aktörler ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz Türkiye'yiz, güçlü Türkiye’yiz. Nasıl bize 15 Temmuz'da diz çöktüremedilerse bir daha bundan sonrada diz çöktüremeyecekler" diye konuştu.



‘KADINLARIMIZ HER ZAMAN SİYASETE EN ÖNDE OLMALIDIR’



Kongrede konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ise "Öncelikle 'Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerlerimize Cenab-ı Allah'tan güç kuvvet vermesini diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. Operasyonlarda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kongreler demokrasilerimizin şölenidir. Bugünde kadın kollarımız için bir şölen günüdür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkardığı yasalarla ve her fırsatta kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapması kadınlara verdiği önemin göstergesidir. Kadınlarımız her zaman siyasete en önde olmalıdır" diye konuştu.