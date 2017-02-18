(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Türkiye'nin 3 önemli sorunu; ekonomi, güvenlik ve işsizlik (2)

'KOALİSYONLARA EBEDİYLEN SON VERECEĞİZ' Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Torbalı'daki ziyaretlerinden sonra partisinin İzmir İl Başkanlığı'na geçti. Burada partililerle buluşan Bakan Faruk Özlü, "Referandum var. 16 Nisan'da olacak, oy kullanacağız. Seçim değil, milletvekili seçmeyeceğiz, belediye başkanı seçmeyeceğiz. Başkanlar da belli, milletvekilleri de belli. Burada ya 'evet' ya da 'hayır' diyeceğiz. Anayasa metni var, 18 madde. Tek tek konuşulabilir. Bu işin özünü size anlatmak istiyorum. Bunun özü nedir? Esasında iki konu var. Birincisi, en önemlisi evet çıkması halinde koalisyonlar dönemine ebediyen son vereceğiz. Türkiye'de hiçbir zaman koalisyonları konuşmayacağız. Kesinlikle 'evet' çıkacak. Koalisyonlara ebediyen son vereceğiz, önemli bir durum. Vatandaş bir yetki verecek. Hükümeti kuracak ve devam edecek. 5 yıl sürecek ve istikrar olacak, hiç hükümet krizi konuşmayacağız" dedi. 'HEPSİ Mİ GEÇİMSİZDİ?' Koalisyonların krizlere de neden olduğunu vurgulayan Bakan Faruk Özlü, "Tarihe bakın Mustafa Kemal Atatürk dahil, onun son dönemi dahil, her zaman cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında anlaşmazlık oldu. Atatürk son dönemlerinde İsmet Paşa'yla sıkıntılar yaşadı. Bunu biliyoruz, inkar etmeyelim. Yakın tarihe gelelim. Süleyman Demirel ile Tansu Çiller, sıkıntılar yaşandı. Turgut Özal ile Mesut Yılmaz, sıkıntılar yaşadık. Turgut Özal ile Süleyman Demirel sıkıntılar yaşadı. Ahmet Necdet Sezer ve Bülent Ecevit'le sıkıntılar yaşadık. Ecevit'in oylarıyla seçilen cumhurbaşkanıydı. Kitapçık olayı oldu, ekonomik kriz oldu. Hep sıkıntı yaşıyoruz, bunların hepsi mi geçimsizdi? Arkadaşlar sistemde sorun var. Kriz çıkartmaya, sorun çıkartmaya uygun bir sistem" diye konuştu. HIZLI KARARLAR, ÇABUK ÇALIŞAN HÜKÜMET Parlamentonun yürütmeyi iki başlı tanımladığını da anlatan Bakan Faruk Özlü, "Seçim oluyor. Milletvekili seçiliyor. Bunlar birincisi cumhurbaşkanı seçiyordu, yine aynı parlamento başbakan seçiyordu. Aynı parlamento yürütmeyi iki başlı tanımlıyor. Cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlar arısında bu anlaşmazlığa, sürtüşmeye ebediyen son verilecek. Bu iki değişiklik yürütmenin hızlanmasına sebep olacak. Hızlı kararlar, çabuk çalışan hükümet sistemini öneriyoruz. Bu iki değişikliği vurgulamamız 'evet' dememiz için yeterli. Bunu çok güzel anlatacağız, iyi sonuç bekliyoruz" dedi. 'İZMİR SAĞ AĞIRLIĞA SAHİP' İzmir'de de başarı beklediğini ifade eden Bakan Faruk Özlü şunları söyledi: "İzmir sağ ağırlıkta seçmene sahip. Belediye başkanlığının anamuhalefette olması sizleri yanıltmasın. İzmir halkı sağ tandanslıdır. Sağa yakındır. Bunun geçmişte güzel örnekleri vardır. Önümüzdeki günlerdeki güzel çalışmalarda belediye başkanlığını da alacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bir ilde belediye başkanlığı Ak Parti'ye ait ise gelişiyor. Bizde değilse o il geri kalıyor. Buna iki örnek vereceğim. Birincisi Zonguldak, diğeri Adana. Ben Düzceliyim. Benim gözümde Adana büyükşehirdi. Ama umduğumu bulamadım. Ankara'da birinci partisiyiz, İstanbul'da birinci partiyiz. Neden İzmir'de olmayalım. Bunun potansiyeli bizde var. İzmir yüksek teknoloji üretmek için uygun iklime sahip, coğrafyasıyla, üniversiteleriyle, insanlarıyla bunu değerlendireceğiz. Önümüzdeki günlerde daha yüksek teknolojiler üreten yapılara sahip olacak. Ar-Ge merkezleri açılıyor. 31 Ar-Ge merkezi var. İzmir'de bunu en kısa zamanda 100'e tamamlayacağız."