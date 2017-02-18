(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Türkiye'nin 3 önemli sorunu; ekonomi, güvenlik ve işsizlik (1)

SANAYİCİ VE İŞADAMLARIYLA BİR ARAYA GELDİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) sanayici ve işadamları ile bir araya geldi. Toplantıya; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ak Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Ak Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu ile EBSO Meclisi üyeleri katıldı. İzmir'in sanayi için önemli bir bölge olduğunu belirten Bakan Özlü, "İzmir, Türkiye'deki diğer şehirlerle değil, Milano ile, Rotterdam ile, Liverpool ile, Hamburg ile yarışmalı" diye konuştu. Türkiye'nin, teknoloji üretmediği takdirde geleceğinin olmadığını söyleyen Bakan Özlü, bu açığın kapatılması gerektiğini ifade etti. '82 ANAYASASI TÜRKİYE'YE YAKIŞMIYOR' 16 Nisan'da ülke tarihinin en önemli seçimlerinden birinin gerçekleşeceğini ifade eden Bakan Özlü, "Ak Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı yeni hükümet modelinin kabul edileceğine tüm kalbimle inanıyorum. Bir darbeden sonra yapılan 1982 anayasası, Türkiye'ye hiç ama hiç yakışmıyor. Mevcut anayasa, Türkiye'nin ayağında bir pranga gibi duruyor, bizi yavaşlatıyor. Çünkü sistemi kurgulayanlar, yasama, yürütme ve yargının uyum içinde çalışmasını değil, birbirlerini sınırlandırmalarını gaye edinmişler. 82 anayasası, birey-devlet ilişkilerinde sürekli devlet lehine hususlar gözetilerek yazılmış. Zira vatandaş bir tehdit olarak algılanmış, bu nedenle, özgürlükler, farklılıklar budanmaya çalışılmış. Gönül isterdi ki, tamamen yeni bir anayasa ile yolumuza devam edelim. Ne yazık ki bu mümkün olmadı. Bu nedenle en azından yönetim modelini, çağın ve ülkenin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek istedik" diye konuştu. 'KOŞARAK GİTMEMİZ LAZIM' Türkiye ekonomisinin geçen yıl birçok baskıya maruz kaldığını ve üçüncü çeyrekte bir miktar daralma yaşadığını hatırlatan Bakan Özlü, "Üçüncü çeyreğin hemen ardından, dördüncü çeyrekten itibaren ılımlı bir toparlanma sürecini yaşamaya başladık. Ancak şu anda ulaştığımız hız bize yetmez. Bizim yürüyerek değil, koşarak gitmemiz lazım. Özellikle bilimde ve teknolojide, gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkı kapatmamız lazım. İzmirli sanayicilerin, Ar-Ge, tasarım, patent, markalaşma gibi konularda Türkiye'ye öncülük, rehberlik ve liderlik etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. 'REFORMLARI SÜRDÜRECEĞİZ' Geçen yıl hayata geçirilen Ar-Ge reform paketinin bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bakan Özlü, "Yine bu yılın başında hayata geçen Sınai Mülkiyet Kanunu ile çok uzun yıllardır talep edilen büyük bir ihtiyacı karşıladık. Burada durmayacağız, reformlarımızı sürdüreceğiz. Mesela TÜBİTAK'ı yeniden yapılandıracağız. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nu kaldırıp yerine Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu'nu getireceğiz. Bütçenin içinde Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Fonu kuracağız. Böylece bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalara, daha fazla ve daha doğru kaynak aktarabileceğiz. Yine üretim maliyetlerini düşürmek adına sanayimizi dördüncü sanayi devrimine hazırlamak en büyük amaçlarımızdan birisidir. Bu amaçla, kamunun ve özel sektörden temsilcilerin olduğu Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu'nu kurduk. Bu platform, sanayinin dijital dönüşümüyle ilgili yol haritamızı belirleyecek. Yine üzerinde çalıştığımız Üretim Reform Paketi de yatırımcıların daha ucuz ve daha uygun yatırım yeri bulmalarını sağlayacak düzenlemeler içerecek. Reform niteliğindeki bu çalışmaların yanı sıra, bugünün ihtiyaçlarına göre adımlar atmayı da sürdürüyoruz." diye konuştu. 'MALİYET YÜZDE 35 AZALDI' KOSGEB aracılığıyla 50 bin lira faizsiz kredi desteğine tekrar başladıklarını söyleyen Bakan Özlü, "İlk etapta 15 bin KOBİ'ye bu krediyi kullandırabildik. Ancak bu yıl içinde, başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan tüm KOBİ'lerin bu destekten yararlanmasını sağlayacağız. Böylece 10 milyar lirayı geçen bir kredi hacmi oluşturacağız. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğine de vurgu yapmak istiyorum. Bu yıl, aralık ayına göre fazladan istihdam ettiğiniz her bir kişi için prim ve vergi yükünü devlet karşılayacak. Diyelim ki asgari ücretli bir çalışan için 1404 lira maaş ödüyordunuz, bunun yanında 773 lirayı da vergi, prim ve fon maliyeti olarak devlete ödüyordunuz. İşte bu yıl işe aldığınız kişiler için bu 773 lirayı ödemeyeceksiniz. Bu da asgari ücretli bir çalışanın sizlere maliyetinin yüzde 35 oranında azalması anlamına geliyor" dedi. Bakan Özlü, konuşmasının ardından geceyi geçireceği otele geçti. Mehmet GÜNEY/İZMİR, ()