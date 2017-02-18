(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: sistemde bir sıkıntı var

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Sistemde bir sıkıntı var. Çünkü sistem yetkileri sorumsuz tuttuğu Cumhurbaşkanına yetki veriyor. Sorumlu tuttuğu Başbakanın bir kısım yetkilerini paylaştırıyor" Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Özlü burada yaptığı konuşmada referandumun çok önemli olduğunu ve 'Evet' sonucu çıkınca koalisyonların edebiyen son bulacağını söyledi. Kastamonulu iş adamlarına seslenen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, önümüzde bir referandum süreci çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu konuda çok şey söylenebilir. Ama ben 2 şekilde bunu özetlemek istiyorum. Bu referandum gerçekten çok önemli. Bakın çok hızlı karar alamıyoruz. Çok yavaş kararlar alıyoruz. Meclis saat 2'de başlıyor. Biz en erken saat 7'de gerçekten yasa yapmaya geçebiliyoruz. Gündem dışı konuşmalar, soru önergeleri, sataşmalar, onlara cevaplar; 4-5 saat inanın boşa geçiyor. Artık hız zamanı. Devletin hızlı çalışmaya ihtiyacı var. 2 şey söyleyeceğimi ifade etmiştim. Bunlardan birincisi; Bu referandumda 'Evet' dediğimizde ne olacak? Bu referandumun sonuçları geleceğimiz için, bugün için değil, bugünlük birşey yok. Birincisi koalisyonlar ebediyen son bulacak. Bu referandumdan 'Evet' çıktığında bundan sonra hiç bir şekilde koalisyonla karşılaşmayacağız. O, liderlerin zirvesi, hükümet kuruldu mu kurulamadı mı? Kaç parti bir araya geldi? hepsi sona erecek. Bu çok önemli bir nokta" dedi. "ÇÜNKÜ SİSTEM YETKİLERİ SORUMSUZ TUTTUĞU CUMHURBAŞKANINA YETKİ VERİYOR" Tarihimize baktığımızda her zaman Başbakanlarla, Cumhurbaşkanları arasında bir problem olduğunu söyleyen, Bakan Özlü, "Bir sürtüşme bir zorluk var. Bunun çok sayıda örneği vardı. Örneğin Süleyman Demirel-Tansu Çiller. Yine örneğin Turgut Özal-Mesut Yılmaz. Süleyman Demirel-Turgut Özal. Ahmet Necdet Sezer-Bülent Ecevit. Aşağı yukarı hepsinde bir sıkıntı var. Şimdi bu insanların hepsi mi kötüydü? Hepsi mi geçimsizdi? Hayır. Sistemde bir sıkıntı var. Çünkü sistem yetkileri sorumsuz tuttuğu Cumhurbaşkanına yetki veriyor. Sorumlu tuttuğu Başbakanın bir kısım yetkilerini paylaştırıyor. Dolayısıyla bu referandumun ikinci sonucu Cumhurbaşkanları ile Başbakanlar arasında Cumhuriyet tarihi boyunca rastladığımız anlaşmazlıklara son verecek olması" şeklinde konuştu. 2017 yılının 2016 yılından çok daha iyi olacağını ve ekonomide bir toparlanma dönemi yaşanacağını belirten Özlü, "Hükümet olarak bugüne kadar çok sayıda karar aldık. Aldığımız kararlar henüz uygulama safhasının başında. Dolayısıyla iş dünyasına ve iş adamlarına yansıması henüz daha tam gerçekleşmedi. İşte en basiti KOBİ'lere destek programımız. Bütün faizleri biz karşılıyoruz. Devlet karşılıyoruz. Devlet karşılıyor. KOSGEB karşılıyor. Bizim bakanlığımız karşılıyor. Önümüzdeki bir ay içerinde 10.3 Milyarlık bir sıcak para KOBİ'lerimizle buluşacak inşallah. Daha çok mikro ölçekli KOBİ'lerden bahsediyorum."