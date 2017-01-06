(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Kahraman polis, Ömer Halisdemir'i hatırlatıyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir'deki terör saldırısında canı pahasına büyük bir saldırıyı önleyen trafik polisi Fethi Sekin'in Ömer Halisdemir'i hatırlattığını belirterek, “Ömer Halisdemir'in gösterdiği kahramanlık neyse dünkü polisimizin gösterdiği kahramanlık da aynı şekilde" dedi. Faruk Özlü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı birimlerin yöneticilerinin katılımıyla Alanya İlçesi'nde düzenlenecek 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 planlamalarının konuşulacağı 3 günlük toplantı için Antalya'ya geldi. Bakan Faruk Özlü, ilk olarak Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Akdeniz Üniversitesi Teknokenti'ne destek sözü verdiklerini hatırlatan Bakan Özlü, bu toplantıda bu desteğin de kararlaştırılacağını açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer'in de katıldığı ziyaretin ardından Özlü ve beraberindekiler, Kaleiçi Yivli Minare Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından Büyükşehir Belediyesi'nin Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki yeni hizmet binasına geçen Bakan Özlü, burayı ziyaret eden ilk bakan oldu. Başkan Menderes Türel tarafından karşılanan Bakan Özlü, gazetecilerin sorusu üzerine Türkiye'deki terör olayları ve en son İzmir'de yaşanan terör saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. ÖMER HALİSDEMİR'İ HATIRLATIYOR Çevresindeki şartlar sebebiyle Türkiye'nin bir terör saldırısıyla karşı karşıya olduğunu belirten Faruk Özlü, “Dünkü saldırıda da kahraman polisimizin gösterdiği kararlılık, mücadele aslında bize Ömer Halisdemir'i hatırlatıyor. Ömer Halisdemir'in gösterdiği kahramanlık neyse dünkü polisimizin gösterdiği kahramanlık da aynı şekilde. Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize" dedi. Bazı terör örgütlerine destek verip, bazılarına karşı gibi yaklaşımlarla da bu sorunun çözülemeyeceğine işaret eden Bakan Özlü, “Bütün devletler ve milletlerin biraraya gelmesi, terörizmi ve terörist örgütleri ortak düşman, insanlığın düşmanı ilan etmesi ve buna uygun şekilde davranmasıyla olabilir, çözülebilir" dedi. TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ SINIRLARININ DIŞINDA BAŞLAR Türkiye'nin güvenliğinin sınırlarının dışında başladığını kaydeden Özlü, “Antep'in güvenliği Halep'te başlıyor. Edirne'nin güvenliği Balkanlarda başlıyor. Kars'ın güvenliği Kafkaslar'da başlıyor. Dolayısıyla bu uluslararası bir problem, bütün dünyanın ortak sorunu ve bu ortak sorunu el birliğiyle çözebiliriz. Bu sadece Türkiye'nin üstesinden gelebileceği kadar küçük bir sorun değil" dedi.