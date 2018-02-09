(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: İzmir, dünyanın önde gelen marka kentlerinden olmayı başardı (6)

ÖZLÜ, EGİAD'IN TOPLANTISINA KATILDI



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Manisa'da, Japon Mitsubishi Electric firmasının, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösterecek ev tipi klima fabrikasının açılışını yapıp, Manisa OSB tarafından yapılan Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri'ni (ZEKİ) ziyaret ettikten sonra tekrar İzmir'e geldi. Bakan Özlü, burada Egeli İş Adamları Derneği'nin (EGİAD) toplantısına katıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Özlü, yerli otomobil konusundaki yer seçiminin siyasal bir tercih olmadığını belirterek, "Burada belirli kriterler var, mesela limanlara yakınlık ciddi bir kriter. Yine burada yan sanayi önemli bir kriter. İzmir'in şansı var mı, var tabi niye olmasın. İzmir her bakımdan, tarımıyla, sanayisiyle ön planda olan bir şehir. Ancak yer seçimi konusu şu anda gündemimizde yok, bununla ilgili çalışma için yaklaşık 1 buçuk senemiz daha var. Şu anda yürüttüğümüz çalışma teknik ve mali analiz çalışması. Hangi segmentte bir araç olsun, hangi pazara hitap edelim. Kurulacak olan şirketin sermayesi ne olacak gibi çalışmalar yapıyoruz" dedi.



Geçen yıl üretilen 100 otomobilden 80'ini ihraç ettiklerini ifade eden Bakan Özlü, küresel pazara daha fazla katkı sunulduğunu dile getirdi. Yerli ve milli üretimin önemli olduğunu ancak bunu dünyadan kopmadan gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getiren Bakan Özlü, "Bunu küresel pazara entegre şekilde yapacağız. Küresel pazara entegre olmayı da vurgulamak istedim" dedi.



Özlü, Türkiye'nin dijital dönüşümünü bir fırsat olarak gördüklerini vurgulayarak, "Türkiye'nin sıçrama yapması için. Ülkemizin sıçrama yapabileceği tek alan sanayi ve teknoloji. Bizim petrol kuyularımız yok, doğalgaz yataklarımız yok. Türkiye akılla, akıllı üretimle ve teknoloji üreterek sıçrama yapabilecek. Biz sıçrama alanlarının başını sanayi ve teknoloji olarak görüyoruz. Örneğin imalat sanayimiz toplam gayri safi milli hasıla içerisindeki payını nasıl 2 katına katlarız, buna çalıştık. Burada elimize gelen raporlarda belli alanlara odaklanmamız gerektiği söyleniyor; yüksek katma değer mi istiyorsunuz, istihdam mı, yatırımcı cazibesi mi istiyorsunuz. Bunlara ne cevap verirseniz verin Türkiye'nin en büyük açık verdiği alanların başında kimya ve ilaç sanayi geliyor. Biz bu konuda 5 ana alan belirledik. Bunlar; kimya ve ilaç sanayii, iletkenler ve elektronik, makine ve teçhizat, motorlu taşıtlar ve gıda ve içecek alanları. Bilim ve yazılımı saymıyorum, çünkü bu zaten hepsinde gerekli olacak, bunu genel bir alan olarak görüyoruz" dedi.



'TÜRKİYE 4'ÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİNİN ÖNCÜSÜ OLABİLECEK ÜLKELERDEN BİRİ'



Kazakistan'ın petrol ve doğalgaz yataklarına sahip olmasına rağmen sanayi 4.0'ı bir devlet politikası olarak gördüklerini belirten Özlü, "Bizim de bunu bir devlet politikası olarak görmemiz gerekiyor. 1'inci, 2'nci ve 3'üncü sanayi devrimlerini geriden takip ettik. 1'inci ve 2'ncisini 100, 3'üncüsünü 30 yıl geriden takip ettik. Fakat 4'üncü sanayi devrimi dediğimiz hadiseye aslında çok da geride değiliz, belki 3-5 yıl fark var. Bu konuda öncü olabilecek ülkelerden biriyiz. Bu konuda geri kaldık endişeniz olmasın, Türkiye, sanayi 4.0'ı yakından takip edebilecek durumda. Aslında sanayi 4.0 uygulamalarına geçtiğimizde bunun gerekli kıldığı makine ve teçhizatı hazır almak durumunda kalacağız. Bizim şimdiden bu makine ve teçhizat konusunda çalışmamız ve bu teçhizatı üreten ülkelerden olmamız gerekiyor" dedi.



Türkiye'nin tek ve en büyük açığının teknoloji açığı olduğunu vurgulayan Özlü, teknoloji açığının kapatılması durumunda, Türkiye'nin dış ticaret açığının da otomatik olarak kapanacağını söyledi.



'İZMİR'İ TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSSÜ YAPACAĞIZ'



İzmir için özel bir çalışma yapıldığını belirten Özlü, "Biz İzmir'i Türkiye'nin teknoloji üssü olarak görüyoruz ve bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun için özel bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah İzmir'de uluslararası ölçekte bir teknoloji üssü kuracağız. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor" dedi.



'ENDÜSTRİ 4.0 İLE İLGİLİ ÖZEL BİR ÇALIŞMA GRUBU KURDUK'



EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter ise, bugün bütün dünyada bilim, teknoloji ve sanayi alanında bir değişim rüzgarı estiğini belirterek, "Gelişmiş ülkeler 4'üncü Sanayi devrimi, akıllı büyüme, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme gibi kavramlara kafa yorarken Türkiye bundan geri kalmamalıdır. Bizler EGİAD olarak tam bir yıl önce gündemimize aldığımız Endüstri 4.0 ile ilgili özel bir çalışma grubu kurduk, üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla üç bilgilendirme toplantısı yaptık ve Kasım ayında da ESİAD ile birlikte geniş katılımlı, bir günlük 'Sanayide Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Zirvesi' gerçekleştirdik. Bu alandaki çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Bu vesileyle, bakanlığımızın Endüstri 4.0 ile ilgili oluşturacağı platformlarda ve tüm çalışmalarda EGİAD olarak aktif rol ve görev almayı arzu ettiğimizi belirtmek isteriz" dedi.



İş dünyasının genç temsilcileri olarak ülkedeki rekabetçiliğinin arttırılması için iki ana unsur olduğuna inandıklarını vurgulayan İlter, "İnovasyon iklimini oluşturacak öngörülebilir, özgür bir çalışma ortamı ve eğitim. Özgürlük inovasyonun, inovasyon da ekonomik gelişmelerin mayasıdır. Girişimcilik, araştırma ve geliştirme, inovasyon, yüksek teknolojiye yatırım, dijital dönüşüm ve mesleki eğitim konularının Türkiye'nin sürekli gündem maddeleri olmasını sağlamak zorundayız. Eğitim sistemimizi sorgulayıcı ve araştırmacı bireyler yetiştirecek - analitik, özgür ve yaratıcı düşünme yetenekleri kazandıracak - yeni nesil üretim ve sanayide dönüşüm hamlesine uygun dijital yetkinliklere sahip bireyler yetiştirecek şekilde masaya yatırmamızın ülkemiz için kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından Bakan Özlü, EGİAD üyelerinin sorularını yanıtladı. Program, EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter'in Özlü'ye plaket vermesiyle son buldu.