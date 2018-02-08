(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: İzmir, dünyanın önde gelen marka kentlerinden olmayı başardı (5)

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ZİHİNSEL ENGELLİLER KORUMALI İŞYERİ'NE ZİYARET Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Manisa OSB'de tarafından yapılan Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri'ni (ZEKİ) ziyaret etti. Bakan Özlü'ye, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer...

ZİHİNSEL ENGELLİLER KORUMALI İŞYERİ'NE ZİYARET

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Manisa OSB'de tarafından yapılan Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri'ni (ZEKİ) ziyaret etti. Bakan Özlü'ye, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ da eşlik etti. Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Bakan Özlü'ye Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri hakkında bilgi verdi. 5 bin 811 metrekarelik alanda, engelli gençlerin de üretim yapabilmesi için yapılan merkezde, 12 atölyenin bulunduğunu ifade eden Türek, 44 engelli gencin, Manisa OSB'deki 5 fabrika için üretim yaptığını kaydetti.

Bakan Özlü, ZEKİ Yaşam Merkezi'ndeki atölyeleri tek tek gezip, engelli gençlerle sohbet etti. Engelliler zaman zaman Bakan Özlü'ye sarılıp sevgi gösterisinde bulundu. Manisa OSB tarafından kurulan işyerinin önemine dikkat çeken Bakan Özlü, diğer OSB'lerin de burayı örnek almasını istedi. Bakan Faruk Özlü, ziyaretin ardından İzmir'e gitti.

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