(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Ekonomi, istikrarı sever

Cafer ELMAS/BİLECİK, () - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Ekonomi, istikrarı sever. Siyasi istikrar, güçlü ekonominin temel şartıdır. Sistemi, istikrarın kaynağı haline getirmeliyiz" dedi. Bakan Faruk Özlü, Bilecik'te ilk olarak Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti. Vali Elban, Bakan Özlü'ye Kayı flaması ve şapkası verdi. Valilik ziyaretinden sonra esnafı ziyaret edip sokakta karşılaştığı vatandaşlara ve çarşı iznine çıkan askerlerle sohbet eden Bakan Özlü, ardından Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Faruk Özlü ziyaretlerinin ardından Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Özlü, çok sayıda işadamını katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada "Ekonomimizi, sanayimizi, demokrasimizi, sosyal yapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz" dedi. KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK Türkiye'nin yükselişinden rahatsız olanların bulunduğu ifade eden Bakan Özlü, "Türkiye'yi durdurmak için terör örgütlerine kucak açanlar var. İşte en son Almanya'yı gördünüz. PKK'ya şehir meydanlarında miting yaptıran Almanya, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'ın bir programına engel oldu. Kim ne yaparsa yapsın, Türkiye'nin yükselişine engel olamayacaklar. Türkiye'nin yükselişinden, dev projeleri hayata geçirmesinden, referandumda evet çıkacak olmasından ve daha birçok şeyden korkuyor olabilirler. Ancak şunu akıllarına yazsınlar; Korkunun ecele faydası yoktu" diye konuştu. 2016 ZOR BİR YIL OLDU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 2016 yılının Türkiye için zorlu bir yol olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ancak hamdolsun, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen, ekonomimiz dimdik ayaktadır. Özellikle geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren ekonomide gözle görülen bir toparlanma süreci başladı. Ekonominin sağlam temelleri ve aldığımız hızlı tedbirler neticesinde, hem iç pazarımız canlandı hem de ihracatımız artmaya başladı. KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lerimize sıfır faizli 50 bin lira kredi vermeye başladık. Bu krediye 770 bin başvuru geldi.Gerekli şartları sağlayan bütün KOBİ'lerimizin peyderpey bu krediden yararlanmalarını sağlayacağız. Böylece piyasalara toplamda 10 milyar TL'yi aşan bir nakit akışı sağlamış olacağız." İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği projesini önemsediklerini ifade eden bakan Özlü, "Bu projeyi çok önemsiyoruz. Devlet olarak, bu yıl ilave olarak istihdam ettiğiniz kişiler için 773 liraya denk gelen sigorta, fon ve vergi ödemelerini sizlerden almıyoruz. Yani bu sene işe aldığınız kişiler için sadece onların maaşını ödeyeceksiniz. Bu da asgari ücretli çalışanların maliyetinde yüzde 35'e varan bir indirim anlamına geliyor" dedi. SANAYİ PARSELİ EMLAKÇI MANTIĞI OLANLARA TAHSİS EDİLMEYECEK Bakan Özlü, TÜBİTAK'ı yeniden yapılandırmak içinde çalışma yürüttüklerini söyledi. Özlü şöyle devam etti: "Böylece bilim ve teknolojide bugün olduğundan bile daha iyi bir seviyeyi yakalayacağız. İşin Ar-Ge kısmında bunları yaparken üretim kısmıyla ilgili de elbette çalışıyoruz. Üretim Reform Paketi'yle birçok önemli düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu paketle, büyük sanayi alanları oluşturacağız. Bakanlık olarak, büyük sanayi yatırım alanlarının belirlenmesi ve planlanmasında daha aktif rol oynayacağız. Şehir içlerinde kalan sanayi sitelerini, şehir dışına taşımak amacıyla destek ve kredi mekanizmalarını getireceğiz. Böylelikle daha modern ve verimli alanlarda üretim yapılmasını sağlayacağız. Üretim için tahsis ettiğimiz alanlarda eğer belli sürelerde üretime geçilmemişse tahsisi iptal edeceğiz. Sanayi parselini emlakçı mantığında olanlara değil gerçek sanayiciye tahsis edeceğiz. Yine OSB'lerdeki arsa tahsisleri için bir üst limit belirleyeceğiz. Arsa fiyatlarının şişmesine izin vermeyeceğiz. Üretim Reform Paketiyle, bunlara benzer daha birçok önemli adımı hayata geçireceğiz." EKONOMİ İSTİKRARI SEVER Bakan Faruk Özlü, cumhurbaşkanlığı sistemine evet denilmesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Ekonomi, istikrarı sever. Siyasi istikrar, güçlü ekonominin temel şartıdır. İstikrarlı bir politik yapı, ekonomik kalkınmaya devamlı surette olumlu yansıyacaktır. Türkiye'de şu anda istikrar var. Ancak bu yarın da olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bugünkü istikrar sistemin kendisinden değil, sayın cumhurbaşkanımızın ve sayın başbakanımızın uyumlarından kaynaklanıyor. Bunu değiştirmeliyiz. Sistemi, istikrarın kaynağı haline getirmeliyiz. Kişilerden bağımsız olarak, sistem üzerinden siyasi istikrarı teminat altına almalıyız. Seçimlerle ve hükümetlerle ilgili belirsizliklere son vermeliyiz Yürütmedeki iki başlılığı muhakkak ama muhakkak bir surette ortadan kaldırmalıyız. Türkiye'yi daha hızlı karar alabilen ve aynı zamanda bu kararların etkin bir şekilde denetlenebildiği bir ülke haline getirmeliyiz. Bütün bunlar, ekonomi için, yatırımcılar için çok önemlidir. En fazla teşvik veren ülke de olsak, hatta vergileri tamamen de kaldırsak, siyasi istikrar olmazsa, ülkeye yeteri kadar yatırım çekemeyiz."