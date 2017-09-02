Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE() - BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, memleketi Düzce'de bayramlaşma törenine katılıp, babasının mezarını ziyaret etti. Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketi Düzce'ye gelen Bakan Özlü, Düzce Valiliği tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törene Bakan Özlü'nün yanı sıra Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekilleri Fevai Arslan ve Ayşe Keşir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, daire amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törene katılanlarla bayramlaşan Bakan Özlü, "Bundan 70 gün önce yine burada Ramazan Bayramını kutlamıştık. Şimdi de Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Dün kurbanlarımızı kestik, bugünde inşallah Düzce'nin bütün ilçelerinde vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Hep beraber nice bayramlara erişmek dileğiyle sizleri selamlıyorum" dedi. Törenin ardından Çilimli İlçesi'ne geçerek babası Ahmet Özlü'nün mezarını ziyaret eden Bakan Özlü, daha sonra aynı ilçede bulunan baba ocağını ziyaret ederek annesi Behiye Özlü'nün elini öpüp bayramını kutladı.
(Görüntülü Haber) Bakan Özlü Düzce'de bayramlaşma törenine katıldı
Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE() - BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, memleketi Düzce'de bayramlaşma törenine katılıp, babasının mezarını ziyaret etti. Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketi Düzce'ye gelen Bakan Özlü, Düzce...
02 Eylül 2017 Cumartesi 13:42
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