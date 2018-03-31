Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

(Görüntülü Haber)  Bakan Özhaseki: Teröristlere cesaret, akıl ve silah verenler, şimdi arabuluculuğa soyundu

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fransa'nın Suriye'ye asker göndereceği iddiaları ve Türkiye ile PKK/YPG'li teröristler arasında arabuluculuk yapabilecekleri açıklamasıyla ilgili, "Bunlar teröristlere önce cesaret, sonra akıl...

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fransa'nın Suriye'ye asker göndereceği iddiaları ve Türkiye ile PKK/YPG'li teröristler arasında arabuluculuk yapabilecekleri açıklamasıyla ilgili, "Bunlar teröristlere önce cesaret, sonra akıl ve ardından silah verdiler. Bunlarla başa çıktığımızı görünce, şimdi de arabuluculuğa soyundular" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Melikgazi Katlı Kavşağı'nın açılışını yaptı. Açılış törenine, Bakan Özhaseki'nin yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, Milletvekilleri Hülya Nergis Atçı, İsmail Tamer, Sami Dedeoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tören öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Afrin'de teröristlerin ülkemize sızmaları vardı. Ülkemizin de bu arada yıllardır sürdürdüğü ve bunu önleme çalışması vardı. Başka çaremiz kalmayınca, o teröristleri temizlemeye gittik. Bunda da başarılı olduk. Yıllarca Türkiye düşmanlarına taşeron oldukları için para alan bu teröristler konusunda batı şimdi de ikiyüzlülüğünü gösterdi. O destekler boşa çıkınca, yeni oyun peşindeler. Hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar, akıl oyunlarını sergilemeye devam etsinler. Sonları hüsran olacak" ifadelerini kullandı.

'SÖZCÜLERİ KATİLLER SÜRÜSÜNE SİLAHLARI BIRAKIN DESİN'

Terör örgütlerine destek verenlerin sonlarının hüsran olacağını belirten Bakan Özhaseki, "Olanı biteni iyi biliyoruz. Türkiye düşmanları teröristleri önce cesaret, ardından akıl ve daha sonra da silah verdiler. Bunların boşa çıktığını görünce şimdi 'arabulucu olalım' demeye başladılar. Bunların yanı sıra bir de Mecliste onların ikide bir Türk ordusu silah bıraksın diyen sözcüleri var. Hangi meşru devlet, elindeki meşru gücünü lağvetmiştir. Bu Meclisteki teröristlerin, katillerin sözcüleri onlara 'silah bırakın boşu boşuna ölmeyin' çağrısında bulunsunlar. Kürt halkı diye tutturmuşlar. Bunlar Kürt halkını sevmedikleri gibi, onlara da iyilik yapmıyorlar. Teröristlerin sözcüleri, bu katiller sürüsüne 'silahları bırakın' desinler. Türkiye'nin ekmeğini yiyenler yurt dışında, Türkiye düşmanlarının elini eteğini öpüyorlar. Yurt dışında Türkiye'yi sevmeyenlerin elini öpüyorlar. Bizim bunlar karnımız tok. Ne düşündüğümüzü gösterdik. Türkiye'ye yönelik terörist eylemler konusunda Afrin'den sonra başkaları da olacak" şeklinde konuştu.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314