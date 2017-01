(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki: Sakallarına bakıp da bunları Müslüman sanmayın

Oktay ENSARİ-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ) ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör örgütlerinin birleşerek, bütün güçleriyle Türkiye'ye saldırdığını, 'Proje Örgüt' DEAŞ'ın saldırılarını artırdığını ifade ederek, "Uzun uzun da sakal bırakıyorlar. Sakallarına bakarak bunları Müslüman sanmayın. Bunların Müslümanlıkla alakaları yok" dedi. Kayseri Valiliği, İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi, Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölgesi tarafından 'Halep'te İnsanlık Ölmesinö yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımları bölgeye götürecek olan 87 yardım TIR'ının uğurlama etkinliğine katılan Bakan Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz aylarda Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen iklim kofrenasına katıldığını, konferansta dünya ülkelerinin, hali hazırdaki atmosferdeki karbon gazının arttığını, bu gaz salınımını geriye çekmek için çalıştıklarını belirterek, "Yukarıdaki gazlar artarsa ne olur; 10-20 sene sonra birtakım canlıların hayatı son bulabilir. Otlar kuruyabilir. Balıklar denizde ölebilir. Daha da ilerlerse bu insanoğlunun hayatını bu sıkıntıya sokabilir. Bunun için insanlık toplanmış bunu tartışıyor. 195 ülkenin temsilcileri var. 35 Cumhurbaşkanı vardı. Her halde 60 civarında başbakan vardı. 100 kadar da orada bakanlar vardı. Beni görevlendirdiler ben de ülkemizi temsilen gittim. Orada konuşma sıram geldiğinde dedim ki; doğru hep beraber uğraşalım, atmosferi kirletmeyelim. Bu tabiat Cenab-ı Allah'ın bir emaneti. Ben başka bir şeye sizin dikkatinizi çekmek istiyorum dedim, (30-40 sene sonra oluşabilecek bir tehlikeden dolayı dışarıda otlar kurumasın, balıklar ölmesin diye çabalayan insanoğlu size sesleniyorum, şimdi milyonlarca insan vatanından uzaktalar sadece çoluk çocuğu ile rahat bir ortamda yaşayabilmek için dağların tepesine çıkmışlar tehlike altındalar. Biz burada otlar kurumasın diye konuşurken denizde çocuklar boğuluyor. İnsanlar dağlarda boğuluyor. Onlar için acaba bir şey düşünüyor musunuz" diye konuştu. Özhaseki, "Otlar kurumasın diye 100 milyar dolar para ayıran insanoğlu ve ülkelere, savaşların olduğu bölgelerde ölenlerin hiç mi kıymeti yok, dedim" dedikten sonra şunları söyledi: "Türkiye olarak biz 3 milyon mülteciye kapılarımızı açtık. Zenginlikten ölüyor muyuz? Paralarımız çok mu? Başımızda da binbir türlü bela var. Darbeler atlatıyoruz, terörle uğraşıyoruz. Hainlerin dersini veriyoruz. Her bir taraftan savaşıyoruz. Bir taraftan da kurtuluş harbi veriyoruz adeta. Zorluk içerisindeyiz ama yine de 3 milyon insana kapımızı açtık. Niye yaptık? İnsanız dedim insan. Merhamet taşıyoruz. Lütfen sizler de gündeminize alın bunu. Otlar kurumasın diye burada toplanıyoruz ama insanlık ölüyor burada insanlık." "DEAŞ, PROJE ÖRGÜT" Türkiye'nin bin türlü sıkıntılar içerisinde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Birçok terör örgütünün tehditleri ile uğraşıyoruz. PKK şehirlerde bitti. Köylerde de bitti. Dağlarda da bitti, sınır ötesini de temizliyoruz. Kaçtıkları deliğe kadar hepsini bitirmeye inançlıyız. Kararlıyız. DEAŞ denen bir proje örgüt var. Zannetmeyin ki onlar Sünni Müslümanlar. Uzun uzun sakallarına bakıp da sakın ha kanmayın. Onlar sanki İslam dünyasının temsilcisi gibi davranıyorlar ama bu bir proje örgüttür. Ortaya konmuş bir proje örgüttür. O örgüt vasıtası ile vahşet işletiyorlar. Batı hıristiyan dünyası hem ona savaşmak için bir araya geliyorlar hem de insanları Müslümanlıktan soğutmaya çalışıyorlar. Yaşayan halka diyorlar ki (bakın Müslümanlar böyle olur. Sakın ha Müslümanların yanına yanaşmayın. Sakın Kuran okumayın, Hz. Muhammedi okumayın). O'nu tanıyan, O'nu okuyan zaten O'na aşık olur. Ama okutmak istemiyorlar. O DEAŞ denen türetilmiş örgütle de patlamalar meydana getirtiyorlar. Sonuna kadar takip edeceğiz. Başka örgüt FETÖ terör örgütü bir günde vahşi olduklarını gösterdiler. Tabi bugün onları destekleyenler bunları lazım olduklarında kullanırlar. Dün para verdilerse bugün onları kullanırlar." 87 TIR'LIK KONVOY, YOLA ÇIKTI Melikgazi ilçesi Kadir Has stadı arkasındaki Ahmet Gaziayhan Bulvarı tramvay yolu yakınındaki alanda yapılan törende konuşan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, "Bu yardımların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Güven, "Peygamber efendimizin (komşusu açken, tok yatan bizden değildir) sözü çok anlamlı ve değerlidir. Peygamberimize salat ve selam olsun. Kayserili hemşehrilerimizin katkılarıyla içinde un, yatak, yorgan, battaniye, gıda, kömür, gıda, kıyafet, soba, temizlik malzemesi, sıvı ve katı yağ ile su olmak üzere yaklaşık 5 milyon TL tutarında 87 TIR'ımız, Halep'e gönderilmiştir" dedikten sonra, dua ederek, TIR konvoyu yola çıkarttı. TIR konvoyu, şehir merkezinde tur attıktan sonra Halep'e doğru yola çıktı.