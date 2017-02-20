(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki: İstanbul’da deprem olursa felaket olur

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () – ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da olası bir depremde felaket yaşanabileceği uyarısında bulunarak, "İstanbul’da deprem olursa felaket olur. Bilim adamları en geç 2030’a kadar Marmara’da deprem olacağını ve en az 7,2 şiddetinde olacağını söylüyor. Buna hazırlık mıyız? Değiliz" dedi. Kalseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen 'Gelecek Kayseri'de' temalı geleneksel ödül törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KTO Meclis Başkanı Ömer Gülsoy ve KTO üyeleri katıldı. Törende açılış konuşması yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yaşadığım büyüdüğüm yerde rabbim bana hizmet etme imkanı verdi. 20 yıl belediye başkanlığı yaptım ve vicdan rahatlığı ile ayrıldım. Şimdi ise bana görev verdiniz. Görevimi yapmaya çalışıyorum” diye konuştu. Terör konusuna değinen Özhaseki, “Doğu’da hendek kazan teröristler vatandaşların evlerini tarumar ettiler. Evlerin içine el yapımı bombalar yerleştirdiler. İşte oraları temizliyoruz. Evleri yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan Türkiye’yi depreme hazırlamaya çalışıyoruz. 6’nın üzerinde son yüzyılda 60’a yakın deprem olmuş. 82 bin insan ölmüş. Özellikle ülke için Marmara depremi çok tehlikeli. İstanbul’da deprem olursa felaket olur. Bilim adamları en geç 2030’a kadar Marmara’da deprem olacağını ve en az 7,2 şiddetinde olacağını söylüyor. Buna hazırlık mıyız? Değiliz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İnşallah insanlarımızın rahat etmesini istiyoruz. Kadere eyvallah diyorum ama bunun çaresi de hazırlıklı olmaktır” ifadelerini kullandı. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını belirten Özhaseki, “Bir grup darbe yapmaya çalıştı. 250 kişi şehit oldu. 2 binden fazla insanımız yaralandı. Meclisi bombalamışlar Avrupa ülkelerinden birisi dolu dolu (geçmiş olsun) diyemedi. Hani demokrattınız? Siz darbeye karşı değil misiniz? Akıllarındaki soru? Nasıl başarısız olduk? Böyle bir rezillik var mı?” diye konuştu. Anayasa konusuyla ilgili de konuşan Özhaseki, “Referandumda herkes istediği kararı verecek. Evet verene de hayır verene de saygı duyarız. Şuan ki sistemde Cumhurbaşkanı hiçbir şekilde yargılanamıyor. İkili sistem hakikaten sürmez. Şimdiki yeni sistemde Cumhurbaşkanı her attığı imzadan sorumlu. Türkiye’ye istikrarlı hükümetler lazım. İstikrar olmazsa yürümez. Güçlü olmazsak bu coğrafyada bizi yaşatmazlar. Bir yanda da (Cumhurbaşkanı sizde, hükümet sizde daha ne istiyorsunuz) diyorlar. Emin olun kendimiz için istemiyoruz. Eski yapı güçlü değil. Bu yapı olduğu sürece kavgalarla gün geçiririz. İnşallah hayırlısı olur” diye konuştu.