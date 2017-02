(Görüntülü Haber)Bakan Özhaseki'den "deprem" çağrısı

* Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, " Lütfen hali vakti yerinde olan, ölçüm yaptırabilecek olan, binasının sağlıklı olup olmadığını ölçtürebilecek olan bütün vatandaşlarımız binalarını ölçtürsünler. Biran bile vakit geçirmesinler" "Şu anda şehircilik şuramız toplandı, kararları veriyor. Oradan çıkacak kararları mecliste biz kanun haline dönüştürüp, çok daha hızlı dönüşümü nasıl yaparız, bunun üzerinde çalışıyoruz" Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 35. Olağan Seçimli Genel Kurulu'na katıldı. Toplantı öncesi gazetecilerin depreme hazırlıkla ilgili çalışmaların durumunu sorması üzerine Bakan Özhaseki vatandaşa çağrıda bulundu. Özhaseki, "Lütfen hali vakti yerinde olan, ölçüm yaptırabilecek olan, binasının sağlıklı olup olmadığını ölçütürebilecek olan bütün vatandaşlarımız binalarını ölçtürsünler. Biran bile vakit geçirmesinler" dedi. "HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM" Acı gerçekleri örtmeyle hayatın devam etmeyeceğini söyleyen Bakan Mehmet Özhaseki, "İsterseniz şöyle söyleyelim; 'İstanbul'da deprem olmayacak', 'Herkes emniyette', 'Evlerimiz çok sağlam', 'Hiçbir sıkıntı yok', 'Güllük gülistanlık devam edebilirsiniz' " diyebiliriz. 'Depremdeki o fay kırıkları, o hareketlilik de yerinde duruyor' diyebilirsiniz. Ama bunların hiçbirisi doğru olmaz. Biz burada ne kadar konuşursak konuşalım. Ne kadar kendimizi emniyette hissedersek hissedelim. Alt taraftaki o hareketlenme devam ediyor. Biz gözümüzü yumsak da devam ediyor, yummasak da devam ediyor. Bunu bilerek hareket etmemiz lazım. Ve hazırlıklı olmamız lazım" diye konuştu. "HER TÜRLÜ İMKANLARLA BİZ ÖNLERİNİ AÇACAK ŞEKİLDE HAREKET EDERİZ" Depreme hazırlık konusunda herkese görevler düştüğünü söyleyen Bakan Özhaseki, "Hepimize düşen görev var. Bakanlığa düşen görev var. Kendimizi ayırararak söylemiyorum. Belediyelerimize düşen görev var. Ve vatandaşa düşen görev var. Vatandaşa düşen görevden başlayacak olursak. Lütfen hali vakti yerinde olan, ölçüm yaptırabilecek olan. Binasının sağlıklı olup olmadığını ölçtürebilecek olan bütün vatandaşlarımız binalarını ölçtürsünler. Biran bile vakit geçirmesinler. Onlarca firma var. Gitsinler anlaşsınlar birisiyle, depreme dayanıklı mı değil mi ? Ev sağlıklı mı değil mi ? Çünkü o evin içerisinde herkesin en sevdikleri var. En kıymetlileri var. Ve ona göre da yol haritası izlesin vatandaşlar. Daha sağlam hale dönüştürmek binaları her zaman mümkün. Yıkılması icap ediyorsa, tereddütsüz yıkılması lazım. İkincisi belediyelere düşen görev, sadece İstanbul için söylemiyorum. Bütün Anadolu için söylüyorum. Özellikle deprem bölgesi olan yerlerde herkesin biran önce, mahalleleri kontrol edip, kentsel dönüşüm yasalarından istifade ederek, dönüşüm için bir adım atması lazım. Bunlar ada bazlı olursa, daha geniş bölgeler üzerinde olursa , doğru bir planlama olur. Tek başına evlerin dönüşmesi doğru olmayabilir.Ada bazlı yapılan dönüşümlerde, birçok haktan istifade ettikleri gibi, doğru bir planlamayla ileriye doğru da doğru bir iş yapmış olurlar. Birinci derecede burada görev belediye başkanı arkadaşlara düşüyor. Sonra bize geldiklerinde, bizimle beraber yürüdüklerinde her türlü imkanlarla biz önlerini açacak şekilde hareket ederiz" diye konuştu. BUNUN İKTİDARI MUHALEFETİ YOK "Bunun iktidar partisi yok. Bi işin muhalefet partisi yok. A partisi, B partisi, C partisi yok" diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, " Deprem geldiğinde hiç kimseyi ayırmıyor. Partilerine falan insanların bakmıyor. Cinsiyetine bakmıyor. Dinine, imanına bakmıyor. Alıp götürüyor. Allah korusun" şeklinde konuştu. "HIZLI DÖNÜŞÜM ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ" Son olarak da bakanlığa düşen görevler olduğunu söyleyen Özhaseki," 2012'de değerli Cumhurbaşkanımızın bu gerçekleri görerek, emirleri üzerine başlamış bir yasa ve çalışmalar var. Şuana kadar binlerce bina yıkıldı. Bir kısım yıkılmak üzere. Fakat bu bizim için yeterli değil, bunu hızlandırmamız lazım. O çıkan doğru yasanın, daha hızlı çalışmasını sağlayacak tedbirler alıyoruz. Ş uanda şehircilik şuramız toplandı, kararları veriyor. Oradan çıkacak kararları mecliste biz kanun haline dönüştürüp, çok daha hızlı dönüşümü nasıl yaparız, bunun üzerinde çalışıyoruz. Bizim de bunu biran önce devreye koymamız lazım. Bunu yaparsak depreme hazırlıklı oluruz, emniyetli bir vaziyette evimizde oturabiliriz, Ve geleceğe güvenle bakabiliriz. Yoksa biraz bizi zor günler bekliyor. Allah korusun" dedi.