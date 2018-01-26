(Görüntülü Haber) Bakan Kurtulmuş: Bu terör örgütleri bu silahları çarşamba pazarından almadılar

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bu terör örgütleri, bu silahları Çarşamba Pazarı'ndan almadılar. Terör örgütlerine bu silahlar 'kast-ı mahsus'la getirildi, teslim edildi. "Neredeyse Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde sadece bir örgüt değil, bir ordu, Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bir ordunun oluşumu ortaya çıkmış oldu. Bu doğrudan doğruya Türkiye'ye karşı ve bölge halklarına karşı bir tehdittir" Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ, İSTANBUL / Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, restorasyon çalışmaları devam eden Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ndeki incelemelerde bulundu. Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Afrin'de terör unsurlarına yönelik devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Afrin operasyonunun Türkiye için bir beka sorunu olduğunu kaydeden Bakan Kurtulmuş, "Çanakkale'deki İstiklal Savaşı'ndaki savunmamız neyi ifade ediyorsa Afrin'deki mücadelede aynı şeyi ifade ediyor" diye konuştu. "BİZ BU OYUNU BOZACAĞIZ" Numan Kurtulmuş, "Uzunca bir süredir bu coğrafyada 'böl, parçala, yönet' taktiğiyle paramparça etmeye çalışan emperyalist güçler, PYD ve PKK'yı maşa olarak kullanarak bir senaryoyu bozmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri orada bulunuyor. Biz bu oyunu bozacağız. Bu terör örgütleri bu silahları Çarşamba Pazarı'ndan almadılar. Terör örgütlerine bu silahlar 'kast-ı mahsus'la getirildi, teslim edildi. Neredeyse Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde, sadece bir örgüt değil bir ordu, Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bir ordunun oluşumu ortaya çıkmış oldu. Bu doğrudan doğruya Türkiye'ye karşı ve bölge halklarına karşı bir tehdittir" dedi. "TÜRKİYE AFRİN'DE KÜRT KARDEŞLERİMİZE BİR OPERASYON YAPMIYOR" Konuşmasında "Türkiye, Afrin bölgesinde yaşayan Kürt kardeşlerimize bir operasyon yapmıyor" diyen Kültür veTurizm Bakanı Numan Kurtulmuş, şunları söyledi: "Türkiye bu bölgede yaşayan Kürtler'in, Araplar'ın, Acemler'in ve bütün etnik grupların bir arada ve kardeşçe yaşamasını istediği açıktır. Bizim mücadelemiz emperyalistlerin oyuncağı haline gelmiş ve bu savaşın bir aracı olarak kullanılan terör örgütene karşıdır. Biz bölge halklarının kerdeş olduğuna inanan bir iradeye sahibiz. Aradaki terör örgütlerinin sayesinde oluşan fitneyi bu topraklardan söküp atacağız. Onların arkasındaki emperyalist güçlerin oyunlarını da bozacağız." "BU ALGI OPERASYONLARININ BAŞARISIZ OLMASI İÇİN BÜTÜN GÜCÜMÜZLE MÜCADELE EDİYORUZ" Zeytin Dalı Harekatı'nın şu ana kadar planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini vurgulayan Bakan Kurtulmuş, "Bu örgüt alanda kaybedeceğini biliyor. Bu örgütün arkasındaki güçler de biliyor. Ancak bir algı operasyonuyla Türkiye Devleti Cumhuriyeti'ni sanki sivillere bir operasyon yapıyormuş gibi hele hele eski, bayat görüntüleri, başka olayların , başka saldırılarda çekilen görüntüleri bir şekilde dünya medyasına vermeye çalışıyorlar. Buna karşı da çok şükür bütün milletimiz uyanık bir şekilde hareket ediyor. Uluslararası alanda da bu algı operasyonlarının başarısız olması için bütün gücümüzle mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.