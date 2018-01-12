Flaş Haber
Metin Feyzioğlu: Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Metin Feyzioğlu: Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır
Feyzioğlu, Ülkücü Düşünce Derneği'nde konuştu
Şırnak-Silopi'de kaza 9 ölü 28 yaralı
Silopi'de kaza 9 ölü 28...
Yeni KHK ile 262 kişi ihraç edildi
Yeni KHK ile 262 kişi...
HDP Milletvekili Garo Paylan'ın 'suikast' açıklamaları nedeniyle ifadesine başvuruldu
Garo Paylan'ın 'Suikast' iddiasınde ifadesi...

(Görüntülü Haber) Bakan Kurtulmuş: 38 milyon turist hedefimiz var (3)

BAKAN KURTULMUŞ NİKAH ŞAHİDİ OLDU Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, akşam yemeği için geçtiği Bucak Kent Ormanı'ndaki restoranda, Astsubay Beytullah Toksöz (29) ile tıbbi sekreter Emine Kaplan’ın (27) nikah şahitliğini...

BAKAN KURTULMUŞ NİKAH ŞAHİDİ OLDU Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, akşam yemeği için geçtiği Bucak Kent Ormanı'ndaki restoranda, Astsubay Beytullah Toksöz (29) ile tıbbi sekreter Emine Kaplan’ın (27) nikah şahitliğini yaptı. Çiftin nikah şahitliğini Bakan Kurtulmuş ile birlikte Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek ile Ak Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi yaptı. Genç çiftin nikahını Bucak Belediye Başkan Vekili ve Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin kıydı. Nikah cüzdanını Emine Kaplan'a veren Bakan Kurtulmuş, çifte mutluluklar diledi. Kurtulmuş, "Mühim olan birbirinize olan bağlılığınız, aşkınız, birbirinize değer vermeniz. İnşallah çok sayıda salih ve saliha evlatlarınız olsun" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314