(Görüntülü Haber) Bakan Kurtulmuş: 38 milyon turist hedefimiz var (3)

BAKAN KURTULMUŞ NİKAH ŞAHİDİ OLDU Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, akşam yemeği için geçtiği Bucak Kent Ormanı'ndaki restoranda, Astsubay Beytullah Toksöz (29) ile tıbbi sekreter Emine Kaplan’ın (27) nikah şahitliğini yaptı. Çiftin nikah şahitliğini Bakan Kurtulmuş ile birlikte Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek ile Ak Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi yaptı. Genç çiftin nikahını Bucak Belediye Başkan Vekili ve Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin kıydı. Nikah cüzdanını Emine Kaplan'a veren Bakan Kurtulmuş, çifte mutluluklar diledi. Kurtulmuş, "Mühim olan birbirinize olan bağlılığınız, aşkınız, birbirinize değer vermeniz. İnşallah çok sayıda salih ve saliha evlatlarınız olsun" dedi.