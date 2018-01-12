(Görüntülü Haber) Bakan Kurtulmuş: 38 milyon turist hedefimiz var (2)

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BAKAN KURTULMUŞ'TAN KİTAP OKUYUN ÇAĞRISI Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, daha önce temelini attığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binası ile Mehmet Akif Ersoy Camii'nin açılışını yaptı. Bakan...

BAKAN KURTULMUŞ'TAN KİTAP OKUYUN ÇAĞRISI Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, daha önce temelini attığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binası ile Mehmet Akif Ersoy Camii'nin açılışını yaptı. Bakan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin ilim hayatına büyük katkılar sunmasını temenni ediyorum. Buradan nice alim hanımefendi ve beylerin mezun olmasını, Türkiye'yi pırıl pırıl aydınlatmasını temenni ediyorum" dedi. Cuma namazını Kampüs Camii'nde kılan Bakan Kurtulmuş, ardından Bucak ilçesine geçti. Bucak Kaymakamlığı'nın başlattığı 'Bucak Eğitimi Artırma Projesi'nin açılışını yapan Numan Kurtulmuş, "Okumak insanın bazı melekelerini geliştiren bir ilaç gibidir. Gençlerimiz var burada. Sizlerden rica ediyorum. 3 ay kitap okuma eylemi yapın, dilinizin geliştiğini göreceksiniz. Başka bir Türkçe, daha zengin bir Türkçe konuşacaksınız. Cümleleriniz daha akıcı olacak. İfade gücünüz daha kuvvetli olacak. İnsanlara herhangi bir şeyi anlatırken, hiç zorlanmadan anlatacaksınız" diye konuştu. Okunacak en önemli şeyin kainat kitabı olduğunu belirten Bakan Kurtulmuş, "Kainat kitabının nasıl okunacağının kılavuzu ise Hazreti Kur'an'dır. Hayatımız 70, 80, 90 sene ne kadarsa, ne kadar olursa okuyalım. Ne okursak okuyalım, bütün okuduklarımız kainatı iyi okumak için yapılan bir iştir. Kainatı iyi okumanın kitabı ise elimize verilmiş olan kutsal kitaptır. Bu kitabı da evlerimize asalım. O bize, biz ona bakalım diye verilmiş, Arapça aslından Kur'an'ı okuyalım diye verilmiş değildir. O kitabı en iyi şekilde anlamak için hayatımızı bu işe adasak yeridir" şeklinde konuştu. Etkinliğe katılan yazarlara plaket veren Bakan Kurtulmuş'a, mermer üzerine işlenmiş fotoğrafı hediye edildi.

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