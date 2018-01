(Görüntülü Haber) Bakan Kurtulmuş, '2018 Troia Yılı' tanıtımına katıldı (2)

ÇANAKKALE merkezine bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan ve 5 bin yıllık geçmişe sahip Troia Ören Yeri’nin dünyaya daha iyi tanıtılmasını amaçlayan ‘2018 Troia Yılı’ tanıtımı, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un da katıldığı törenle yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2018’i Troia Yılı ilan etmesi nedeniyle düzenlenen tanıtım Çanakkale İçdaş Kongre Merkezi’nde yapıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Tören, müzik dinletisi ile başladı. Ardından Troia’yı anlatan tanıtım filminin gösterimi gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin zengin bir tarihi birikime sahip olduğunu ve bu birikimin daha güzel şekilde dünyaya anlatılması ve tanıtılması gerektiğini belirtti. “Özellikle son yıllarda bazı karanlık çevrelerin dünya ölçeğinde İslam düşmanlığını, yabancı düşmanlığını vesile ederek artırmaya başladıklarını ve özellikle İslamofobinin ana unsurlarından birisi olarak da Türkiye düşmanlığını sürekli kaşıdıklarını görüyor ve şahit oluyoruz” diyen Bakan Kurtulmuş şöyle devam etti: “Dolayısıyla biz zenginliklerimize sahip çıkarken, bunları bütün dünyaya tanıtırken aynı zamanda dünyadaki bu karanlık İslam ve Türkiye karşıtı, yabancı düşmanı ırkçı çevrelere karşı da Türkiye üzerinden büyük bir mücadele vermiş olacağız. Burada sadece Troia Yılı dolayısıyla, Troia'yı Türkiye'nin bir değeri olarak tanıtmakla kalmayacağız. Aynı zamanda Türkiye'yi bir dünya markası olarak bütün dünyaya tanıtacağız. Bu, bizim Türkiye düşmanlığına vereceğimiz, kültür alanında hazırlayacağımız en önemli cevaplardan birisidir ve bunu da en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” 'KÖKLERİMİZ ÜZERİNDEN YENİDEN DOĞMA VAKTİ' Bakan Kurtulmuş, “Bizim gibi büyük bir coğrafyaya, medeniyete, kültüre, birikime sahip olan ülkelerin yapması gereken en önemli işlerden birisi milli kültürel bağımsızlığına sahip olmaktır. Milli kültürel bağımsızlığına sahip olmayan hiçbir ülkenin, hele hele hiçbir İslami ülkenin, ne ekonomik alanda, ne de teknoloji anlamında bağımsızlığından söz edilebilir. Bizim milli kültürel bağımsızlıktan kastımız, bu coğrafyaya ait ne varsa onu Türkiye'nin zenginliği olarak kabul etmek, bunu milli varlığımızın bir parçası olarak görmektir. Ancak ne yazık ki, Türkiye’de son 2 asırdır bu topraklara ait ne varsa ondan uzaklaşmaya çalışan, köklerinden, kültüründen ve geçmişinden kopmayı, aksine Batı medeniyetinin karşısında acziyet bilinci anlayışı içerisinde onlara öykünerek, özenerek, onları taklit etmeyi adamlık sanan bir zihniyet maalesef Türkiye'de milli kültüre büyük zarar vermiştir. İki asırdır bu topraklarda verilen büyük mücadelenin bir parçası da burasıdır. Bir tarafta köklerini Troia'dan Osmanlı'ya kadar bütün birikimine sahip çıkarak bilen, köklerine saygı gösteren, kökleri üzerinden yeniden yeşerebileceğine inananlar, diğer tarafta ise 'Biz yenildik, mağlup olduk, Batı medeniyeti karşısında biz yok olduk. Öyleyse onlarda ne varsa taklit edelim, onlara benzeyelim, onlar gibi olalım, adam oluruz' diyenler. Bunlar, sadece taklitçilik içerisinde değil aynı zamanda geçmişi inkar üzerinde de bir anlayış geliştirdi. Şimdi, köklerimiz üzerinden yeniden doğma vaktidir. İki asırdır meşrutiyetler, tanzimatlar ve sonraki dönemlerde başlayan bu mücadeleden artık uyanıyoruz. Troia var, Çanakkale var, bu toprakların her yerinde gurur duyacağımız büyük bir medeniyet birikimi var. Biz ancak kendi köklerimiz üzerinde yükselir, ancak kendi köklerimiz üzerinde adam olabilir, yeniden büyük bir millet olabiliriz” dedi. 'HER SENE BİR YERİ DÜNYAYA TANITACAĞIZ' Bakan Kurtulmuş, Troia Ören Yeri’nin, 1998'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girdiğini belirterek, bunun 20’nci yılı vesile kılınarak Troia’yı dünyaya tanıtacaklarını söyledi. Trioa Yılı dolayısıyla bütün yıl boyunca etkinlikler düzenleneceğini belirten Kurtulmuş, Devlet Opera balesinin düzenleyeceği etkinlikleri Türkiye'nin birçok yerinde icra edeceklerini, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün tertip ettiği konserler ve bir takım etkinlikler vasıtasıyla Trioa'yı hem Türkiye'de hem de yurt dışında tanıtacaklarını, Devlet Tiyatroları üzerinden sahnelenecek oyunlarla Troia'ya karşı ilginin ortaya çıkması için gayret sarf edeceklerini ve Trioa Müzesi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştireceklerini anlattı. Troia Yılı üzerinden bütün dünyanın, Türkiye ve Çanakkale’nin farkında olmasını sağlayacaklarını anlatan Bakan Kurtulmuş, bundan böyle her sene Türkiye’deki başka bir yeri bütün dünyaya tanıtacaklarını söyledi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde, Türkiye'den 17 yer bulunduğunu belirten Bakan Kurtulmuş, "Bunlar, her yıl artarak devam edecek. Şu anda sırada bekleyen Göbeklitepe var. Onu da listeye alacağız. Bu yıl ıslık dilinin ve hıdırellezin Dünya Somut Olmayan Miras Listesine alınmasını temin ettik. Ayrıca İstanbul, Hatay ve Kütahya'nın yaratıcı şehirler kapsamında, Birleşmiş Milletler Listesi'ne gitmesini temsil ettik. Çok yoğun bir şekilde Türkiye'yi uluslararası alanda daha fazla görünür hale getirmek için canla başla gayret sarf ediyoruz. Türkiye 2017'de UNESCO Yürütme Kurulu Üyesi oldu. Bu Türkiye için büyük bir başarıdır. Hem de rakibimiz Almanya’ydı. Almanya’ya 38 oy fark atarak, üyeliği kazanmış olduk. Bu da Türkiye'nin tanıtımı bakımından büyük bir başarı oldu" dedi. TROİA ATI PASTASINI KESMEDİ Konuşmanın ardından günün anısına protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir pastacı tarafından özel olarak hazırlanan Troia Atı şeklindeki pastayı kesmeyen Bakan Kurtulmuş, "Bunu kesmeye insanın içi el vermiyor. Çok güzel, çok zarif bir pasta olmuş” dedi.