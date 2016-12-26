(Görüntülü Haber) Bakan Kılıç Van'da(3)

TERÖR ÖRGÜTLERİNE TEPKİ Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, valilik ziyareti sonrası Vanlı sporcularla kahvaltı yaptı. Kahvaltı sonrası konuşan Bakan Kılıç, terör örgütlerini eleştirdi. FETÖ darbe girişimine değinen Bakan Kılıç, "Ülkemizde ihanet içersinde olanlar var. FETÖ darbe yaşatmaya çalıştı. Ne oldu, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla herkes kenetlendi. Meydanlara koştu, tankların üzerine çıktı. İman dolu gögüslerini siper etti. Terör örgütlerinin hepsine karşı duruyoruz. Bu millet kendisine hizmet edeni gönlüne alır" dedi. 'BİZ BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ' Devletin, milletin imkanını alıp, çukur kazanlara seyirci kalmayacaklarını da belirten Bakan Kılıç, "Siyasi anlamda belli bir bölgenin temsilcisi olduklarını söylüyorlar. Van gibi tüm illerimizin temsilcisi halktır. Belediyeye kayyum atandı diye eleştiriyorlar. Devletin, milletin imkanını alıp, çukur kazanlara seyirci mi kalacağız ? Bu miletin aracını gerecini çukur kazmak için kullanan, ülkenin, vatandaşın emniyetini sağlamak için gece gündüz çalışan polisi, askeri şehit edene karşı sessiz mi kalacağız ? Kusara bakmayın onlara uzunan elleri kırmak bizim boynumuzun borcudur. Hiç kimse bizi bu yoldan alıkoyamaz. Bizi tehdit edilyorlar. Siz kimi tehdit ediyorsunuz ? İstanbul Beşiktaş ve Kayseri'de polis ve askerlerimizi şehit ettiler. Bunlar kalleş. Bildikleri bomba patlatmak, arkadan vurmak. Hepsi namert hain. PKK alçak, hain bir terör örgütüdür. En büyük zararı da Kürtlere veriyor. Rus büyükelçisini hainin biri arkadan vurdu. Uluslararsı ilişkilerimizi raydan çıkarmaya çalıştılar. Ama bunların arkasında kimler olduğunu herkes biliyor. Bu ülkenin evlatlarını şehit edenler iyi bilsin. Bir ölür bin diriliriz. Size verecek bir karış toprağımız yok. Siz yok olacaksınız. Şimdi de bize Suriye'de Irak'ta ne işiniz var diyorlar. Biz ülkemizin, milletimizin güvenliği için nerde olmamız gerekiyorsa orda oluruz. Bu ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek. Bayrakta gözü olanın gözünü çıkaracağız" dedi. Bakan Kılıç, Van'a spor yatırımları yapacaklarını, 54 dönüm bir arazi üzerine modern bir spor kompleksi için en kısa süre içinde çalışma başlatacaklarını ifade etti. Bakan Kılıç'a konuşmasının ardından gençlik merkezi sporcuları tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan eylemlerde çekilen fotoğraf hediye edildi. Bakan Kılıç, esnaf ziyareti de yaparak Ak Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.