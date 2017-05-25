(Görüntülü Haber) Bakan Kaya: Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, terörle mücadelenin içerde ve dışarda kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Bingöl'de, ilk olarak Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Vali Köşger'den brifing alan Bakan Kaya, burada YGS ve TEOG'da Türkiye birincisi olan öğrencilerle sohbet etti. TEOG'da tüm soruları doğru cevaplayan 100'üncü Yıl Ortaokulu öğrencisi Nur İkra Arıkan ile İçmeler Mehmet Akif İnan Ortaokulu öğrencisi Ayşe Sena Akuş, Ankara veya İstanbul'da eğitim görmek istediklerini, ancak ailelerinin il dışında okumalarına izin vermediğini söyleyince Bakan Kaya, "Ben sizi Ankara'ya davet ediyorum. Gelin Ankara, İstanbul'daki okulları gezin. Ailelerinizle konuşup, ikna etmeye çalışacağız" dedi.



Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Nur İkra Arıkan ile Ayşe Sena Akuş ve YGS'de Türkiye birincisi olan Ahsen Zeynep Kaya'ya çeşitli hediyeler verdi.



Bakan Kaya daha sonra önce esnafı, ardından da El-Bab'ta şehit olan askerler Muhammed Koşan ve Mansur Salcan'ın ailelerini ziyaret etti. Bingöllü şehit Kadir Karaman'ın Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki ailesine de ziyarette bulunan Kaya, daha sonra koruma ve bakım altında bulunan çocukların bulunduğu Bal Peteği Çocuk Evi'ne geçerek, denetimlerde bulundu.



Ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına konuşan Bakan Kaya, bölgede yürütülen operasyonlar değerlendirerek, "Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimize ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Her zaman şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz. Emanet olarak gördüğümüz, sahip çıktığımız şehitlerinizin evlatları, bizim evlatlarımızdır. Muş ve Bingöl'deki şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Onların bu duruşları bizim için gurur vesilesidir. Şehit ailelerimizin bu duruşu bizim için çok önemli. İnşallah devlet olarak terörle mücadelemiz, içerde ve dışarıda devam edecektir. Nereye saklanırlarsa saklansınlar, mücadelemiz sürecek. Kimin arkasına saklanırlarsa saklansınlar, güçlü bit şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar, mücadelemizi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.



Bakan Kaya daha sonra havalimanına geçerek özel uçakla kentten ayrıldı.