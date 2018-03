(Görüntülü Haber) Bakan Kaya: Çocukları geleceğe güvenle hazırlamak ülkemizin kaderini de etkiliyor

Engin ÖZMEN- Mehmet YİRUN/KAPAKLI (Tekirdağ), () - AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocukların eğitimine büyük önem verdiklerini belirterek, "Çocuklarımıza yapılan yatırımın, milletimizin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Çocukları korumak, onların sorumluluğunu üstlenmek, onları eğitmek, geleceğe güvenle hazırlamak ülkemizin kaderini de etkiliyor" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Minik Kalplerle El Ele Derneği'nce (Mika-Der) yaptırılan Çocuk Destek ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Yapımı 2 yılda tamamlanan merkezin açılışına Bakan Kaya'nın yanı sıra Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Metin Akgün, Mustafa Yel ile Ayşe Doğan, iş insanları Hacı Sabancı, Arzu Sabancı, Ali Ağaoğlu, dizi oyuncusu Gözde Kansu ile iş, sanat ve spor dünyasından birçok davetli katıldı. Mika-Der Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Ercan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Çocuk destek merkezlerinin, çocukların gelecekleri için umuda açılan kapı niteliğinde olduğunu kaydeden Ercan, "Bu başarı, buraya maddi ve manevi her türlü desteği sağlayan herkesindir. Dilerim, bugün açılacak Kapaklı Mika-Der Rehabilitasyon Çocuk Destek Merkezi'nin kapısı 'minik kalpler' adını verdiğimiz çocuklarımızın temiz, pırıl pırıl geleceklerine, umuda açılan kapı olur. Ülkemizin yarınlarına bir armağan olur" dedi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın önemli projelere ve çalışmalara imza attığını belirterek, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı son yıllarda çocuk, aile, şehitlerimiz, engellilerimiz ve gerçekten birçok alanda hizmetler veriyor. Tekirdağ'da çocuklarımıza ve engellilerimize, şehit aileleri ve gazilerimize yönelik güzel çalışmalar oluyor. Bu çalışmaların halkında katkısıyla birlikte böyle güzel bir tesisle taçlandırılması ayrı bir anlam taşıyor" diye konuştu. BAKAN KAYA: SAĞLIKLI NESİLLER, SAĞLIKLI YETİŞTİRİLEN ÇOCUKLARLA OLACAK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, açılış törenindeki konuşmasında, Çocuk Destek ve Rehabilitasyon Merkezi'nin, çocuklara yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu vurguladı. Bakan Kaya, şunları söyledi: "Çocuklarımızın geleceğine yapılan bu kıymetli yatırım; destek veren, bağış yapan tüm herkese ayrıca buradan selam göndermek istiyorum. Bir toplumda çocuğa verilen önem değer müreffeh toplum olmanın temel unsurlarından biridir. Biz inanıyoruz ki sağlıklı nesiller, ancak sağlıklı çocuklar yetiştirdiğimiz sürece olacak. Çocuklarımızın yüzündeki her tebessüm bu ülkenin bir umudu. Biz çocuklarımızın yüzünü güldürmek üzere gece- gündüz demeden çalışıyoruz. Çocuklarımızı umutla beraber geleceğe en güzel şekilde hazırlamanın derdi ve çabası içindeyiz. Burada elbette milletimizin her bir ferdine ayrı ayrı görev ve sorumluluktan düşüyor. Yaşadığımız çağın bugün değişen dünyanın sorunlarıyla mücadele etmek, elbette kolay değil. Bu sorunlardan en fazla etkilenen de yavrularımız ve evlatlarımız, milletimizin çocukları. Biz her türlü risklere karşı savunmasız olan çocuklarımızın korunması toplumumuzun en önemli sorumluluğu olan çocuklarımız için hep birlikte millet- devlet el ele çalışmak durumundayız. Biz bakanlık olarak çocukların, çocukluktan başlayıp, gençlik dönemlerine kadar hayata en iyi şekilde hazırlanmaları ve korunları için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." Her çocuğun aile sıcaklığında hayata hazırlanmasını amaçladıklarını kaydeden Kaya, "Bu konudaki çok önemli çalışmalarımızdan bir tanesi, bugün de açılışını yaptığımız çocuk destek merkezlerimiz. Suça sürüklenen, suç mağduru olan, madde bağımlısı olan, sokak geçmişi olan yada refakatsiz olan çocuklarımızın rehabilitasyonunu sağladığımız, son derece kıymetli merkezler. Her çocuğumuz için destek merkezlerimizde bireyselleştirilmiş bakım ve koruma hizmeti sağlıyoruz. Çocuklarımızın maddi ve her birine psiko-sosyal destek ihtiyaçlarını ayrı ayrı karşılıyoruz. Topluma uyum sağlamalarına yönelik çok yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zaman yeteneklerine ve isteklerine göre sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de düzenli katılmalarını sağlıyoruz" dedi. 'TÜRKİYE'DE 66 DESTEK MERKEZİ KURULDU' Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak Türkiye'deki 66 çocuk destek merkezinde eğitim verildiğini ve çocukların ihmal ile istismar içinde olmalarının engellenmeye çalışıldığını kaydeden Bakan Kaya, şöyle devam etti: "Bakanlığımızın tüm hizmet kuruluşları aslında çok önemli görevler ifa ediyor ama bunların içerisinde Çocuk Destek Merkezlerini çok ayrı görüyorum. Burada çocuklarımızın tam anlamda hayata kazandırıldığı, topluma rehabilite edilmiş olarak bireyler kazandırılan merkezler olarak görüyorum. Bugün 36 ilimizde 66 Çocuk Destek Merkezi'miz var. Mika-Der'in verdiği katı çok önemli. Bu merkezde topluma kazandırılacak bireyler yetişecek. Biz istiyoruz ki, hiç bir çocuğumuz ihmal ve istismarın içerisinde olmasın, maruz kalmasın ama ihmal ve istismar mağduru çocuklarımızı da en iyi şekilde rehabilite etmek, hayata kazandırmak bizim görevimiz. Biz bakanlık olarak çocuklarımızın sağlıklı gelişimini aile ortamlarında yaşamalarıyla öncelikli olarak mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla ailelerinin ekonomik yoksulluğu nedeniyle çocukların ailelerinden kopmasının önüne geçiyoruz. Bugün bakanlık olarak 108 bin çocuğumuzu ailesinin yanında, ekonomik olarak destekliyoruz. Yani hiçbir çocuğumuzun sadece ekonomik sebepler yüzünden ailesinden ayrılmasını istemiyoruz. Her çocuk ailesinin yanında yetişsin istiyoruz. Koruyucu aile modeli, evlat edindirme hizmet modelimizle birlikte birer sıcak yuvaya kavuşmasını istiyoruz. 5728 çocuğumuz koruyucu aile yanında bir sıcak yuvada hayata hazırlanıyor. 2017 Haziran ayında bakanlık olarak çok önemli bir dönüşümü gerçekleştirdik. Ülkemizdeki çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları dönemini tamamıyla kapattık. Artık çocuklarımız çocuk evleri yada sevgi evleri sitesi dediğimiz ev ortamında özel ilgiyle hayata hazırlanıyor. Korumamız altında bulunan 14 bin çocuğumuz artık ev sıcaklığını yaşayarak daha bireyselleştirilmiş özel ilgi ve bakım alacakları ortamlarda yaşayacaklar. Çocuklarımızın sportif kültürel sosyal etkinliklere katılmasını çok önemsiyoruz. Onları değerler eğitimi ile buluşturuyoruz. Çocuklarımızı topluma ne kadar çok kazandırırsak millet olarak o kadar güçlü olacağımıza inanıyoruz. Çocuklarımıza yapılan yatırımın, milletimizin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Çocukları korumak onların sorumluluğunu üstlenmek onları eğitmek, geleceğe güvenle hazırlamak bizim ülkemizin kaderini de etkiliyor. Bunu biliyoruz, bunun bilincinde ve sorumluluğunda olarak çocuklarımıza çok özel ilgi ve ihtimam gösteriyoruz." Konuşmaların ardından Bakan Kaya ve beraberindekiler, açılış kurdelesi keserek, Çocuk Destek Merkezi'ni açtı. Kaya, daha sonra binaları gezerek, yetkililerden bilgi aldı. ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Çocuk Destek Merkezi'nin açılışının ardından, Kapaklı Belediyesi tarafından haklarında icra takibi başlatılan, 2012 yılının Eylül ayında Tunceli’de teröristlerce yola önceden döşenen patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Kadir Dadaş’ın Karaağaç Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti. Mihriban- Cemal Dadaş çifti ile görüşen, Bakan Kaya, "Tekrardan size başsağlığı diliyorum. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan'ımız Binali Yıldırım’ın selamlarını getirdim. Siz, bize şehidimizin emanetisiniz. Size yapılan çirkin davranışa çok üzüldük. Size sahip çıkmak, hepimizin görevidir. Şehit aileleri baş tacımızdır. Biz, sizlerin her zaman yanınızdayız" dedi. Devletin her zaman yanlarında olduğunu kaydeden şehit babası Cemal Dadaş ise "Devletimizden Allah razı olsun. Bu evimizden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. İmarsız bölgede ev yaptık ve ruhsat alamıyoruz. Yıkım emri geldi. Şehit çocuğumu bu durumdan dolayı unuttum. 12 nüfusum var ve 3 çocuğum bulunuyor. Bu evin ruhsatını almak istiyorum. Devletimiz bugün isterse tekrar askere gönderirim ve kendim bile giderim. Önce vatan. Evlatsız olunur ama vatansız olunmaz. Burada şehitlerimiz sayesinde hür bir şekilde yaşıyoruz. Her zaman gururlu yaşıyorum" diye konuştu. Kapaklı Müftüsü İsa Aktaş’ın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından Bakan Kaya ve partililer, Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılışına katıldı.