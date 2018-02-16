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(Görüntülü Haber) Bakan Kaya: Algı operasyonuyla, terör örgütlerine sahip çıkmaya çalışılıyor (5)

TAZİYE ZİYARETLERİNDE BULUNDU Reyhanlı'nın ardından Antakya'ya geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, dün göreve giderken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde...

TAZİYE ZİYARETLERİNDE BULUNDU

Reyhanlı'nın ardından Antakya'ya geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, dün göreve giderken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli 22 yaşındaki Paramedik Büşra Boyacı’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bugün toprağa verilen Boyacı’nın Oğlakören Mahallesi’ndeki baba evine giden Bakan Kaya, burada anne Ayşe ile baba Mehmet Boyacı’ya taziyelerini sundu. Bakan Kaya, daha sonra  Afrin'de devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda geçtiğimiz hafta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Burada şehit Pamukçu’nun ruhu için okunan Kuran tilavetinin ardından dualar edildi. Bakan Kaya, şehidin annesi Seliz ile babası Fadıl Pamukçu’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın selamları ile taziye dileklerini iletti. Şehit annesi Seliz Pamukçu’ya uzun uzun sarılan Bakan Kaya, taziye ziyaretinin ardından Hatay’dan ayrıldı. Bakan Kaya’nın Hatay programına Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Âdem Yeşildal ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler eşlik etti.


 

Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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