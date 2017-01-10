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(Görüntülü Haber) Bakan İsmet Yılmaz yengesinin cenazesine katıldı

Gökhan CEYLAN/GÜRÜN(Sivas), () - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, dayısı Ramazan Yılmaz'ın 80 yaşında vefat eden eşi Sevim Yılmaz'ın Gürün ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın...

Gökhan CEYLAN/GÜRÜN(Sivas), () - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, dayısı Ramazan Yılmaz'ın 80 yaşında vefat eden eşi Sevim Yılmaz'ın Gürün ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın dayısı Ramazan Yılmaz'ın eşi Sevim Yılmaz, dün gece saatlerinde Gürün ilçesine bağlı Güneş köyündeki evinde kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Bakan Yılmaz, yengesinin cenaze törenine katılmak üzere bugün öğle saatlerinde karayolu ile memleketi Sivas'ın Gürün İlçesi'ne geldi. 6 çocuk annesi Sevim Yılmaz'ın cenaze törenine Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, bazı il protokol üyeleri ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sevim Yılmaz'ın cenazesi öğle namazı sonrası Gürün Ulu Cami'de kılınan namazın ardından ilçedeki Pınarönü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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