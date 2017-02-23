(Görüntülü Haber) Bakan Işık, savunma sanayisi temsilcileriyle buluştu

Timur TARLIĞ - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, () MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katılımıyla gerçekleştirilen, 'Savunma Sanayisi KOBİ'lerle Büyüyor İzmir Buluşması'nda, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın oluşturduğu Endüstriyel Yetkinlik Destekleme Projesi (EYDEP) hakkında bilgi verildi. Bakan Fikri Işık, program dahilinde küçük ve orta ölçekli işletmeleri nitelikli tedarikçiler haline getireceklerini söyledi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Savunma Sanayisi KOBİ'lerle Büyüyor İzmir Buluşması'nda İzmirli savunma sanayi firmaları temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Odası (İTO) Başkanı Ekrem Demirtaş da katıldı. Toplantıda KOBİ'lerin savunma sanayisine daha fazla katkı sunması amacıyla oluşturulan EYDEP projesi anlatıldı. Proje ile ilgili bilgi veren Bakan Işık, "Yeni bir çalışma başlattık. Orta ve küçük ölçekli şirketlerimiz bizim açımızdan savunma sanayinin bel kemiği konumunda olacak. Bu şirketlerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşmaları, ihracat yapabilir hale gelmeleri Ar-Ge ve Ür-Ge yapacak konuma yükselmesi, kurumsallaşabilmeleri, uluslararası pazara yönelik nitelikli tedarikçi konumuna gelmeleri bizim açımızdan önemli. Bütün yükü sanayicimize, küçük ve orta işletmelere yükleyip 'hadi çalışın' deyip kenara çekilmek yerine önemli çalışma başlattık. Endüstriyel Yetkinlik Destekleme Projesi başlattık. Bu projeyle özellikle hedefimiz küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi nitelikli tedarikçiler haline getirmek. Test, sertifikasyon, belgelendirme alanlarında her türlü desteği KOBİ'lere sunmak istiyoruz. Arzumuz KOBİ'lerimizin kurumsallaşmasına yönelik maddi manevi destekleri sunmak, bunu yaparken kopuk anlayışla değil; merkezi denetleme ve değerlendirme yapısına ulaşmak. Bu toplantıyı özellikle İzmir'de yapmayı önemsedik. İzmir ülkemizdeki nitelikli insan kaynağı açısından en zengin illerin başında geliyor. Savunma sanayinin alt yapısı İzmir'de var" diye konuştu. "ÖZEL SEKTÖR OLMAZSA OLMAZ KONUMDA" İhracatın çeşitliliğinden ve pek çok yerde Türk yatırımı görmekten mutluluk duyduklarını söyleyen Bakan Işık, "Bu Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına destek veren bir süreç. Bu sürecin sürdürebilir yapıya kavuşması da çok önemli. Bunun için özel sektör olmazsa olmaz konumda. Özel sektörün olmadığı bir yapının dünyada rekabet etmesi mümkün değil. Savunma sanayimizin özel sektörün omzunda yükselmesi, özel sektör desteği ile dünyada hak ettiği yere gelmesi üzerinde en çok kurduğumuz konu" dedi. "SAVUNMA ALANI KRİTİK" Savunma ve güvenliğin bütün ülkeler için önemli olduğunu, kendini güvende hissetmeyen bir ülkenin geleceğe ümitle bakma imkanının bulunmadığını söyleyen Sakan Işık şöyle devam etti: "Savunma alanı kritik bir alan. Ülkelerin çok güçlü silahlı kuvvetleri bulunması ve yeni teknolojik imkanlarla donatılması, ülkelerin önemli önceliklerinden. Türkiye gibi her iki sorundan birinin yaşandığı bir merkez ülke için savunma sanayi ve güçlü silahlı kuvvetler tercih değil zorunluluktur. 100 yıl sonra bölgede adeta altüst oluşun yaşandığı süreçte Türkiye'nin bütün tehdit ve sınamalara karşı koyabilmek için çok güçlü silahlı kuvvetler ve o silahlı kuvvetlerin de son derece caydırıcı ve güçlü silahlı teknolojiye sahip olması önemli. Türkiye'nin de çok büyük gayretleri var. NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 2'sini çıkarması isteniyor. Biz de gayri safi yurtiçi hasılamızın yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayıracağımızı taahhüt ettik. Savunma harcamalarının oranı düşüyordu. Bu yıl itibariyle düşüş durduruldu. Hedefimiz, Türkiye'nin savunma harcamalarını yüzde 2'lik hedefe yaklaştırmak. Büyük sıkıntıların yaşandığı dönemde Türkiye'nin bu alanda yatırım yapması Türkiye açısından son derece önemli ve kimsenin bu konuda Türkiye?ye söyleyecek sözü olamaz." SAVUNMA SANAYİİNDE TÜRKİYE KENDİ KENDİNE YETER HALE GELDİ Savunma ile ilgili yapılan harcamaların miktarının önemli olduğuna fakat bu harcamaların nereye yapıldığının çok daha önemli olduğuna dikkat çeken Işık, "Niteliği, kalitesi, bu harcamanın Türkiye'de hem savunma alanında Türkiye'ye katkı veren bir harcama olması, hem de ekonomiye de istihdam oluşturan, ihracata katkı sağlayan bir harcama olması önemli. Bu noktada özellikle savunma sanayimizin her geçen gün gelişiyor olması, niteliğinin her geçen gün artıyor olması bizi sevindiriyor. Türkiye acı tecrübeleri daha önce yaşamış bir ülke. 1974'te Türkiye'nin Kıbrıs'taki kardeşlerimizin katliamdan kurtarılması için başlattığı barış harekatı, en meşru, en tabii, uluslararası hukukun kendine verdiği hakkı kullandığında bile nasıl ambargoyla karşı karşıya kaldığı malumunuz. Hemen sonra silah ambargosu uygulandı. Bu ambargo, Türkiye'nin kendine yeter hale gelmesinin ne kadar gerekli olduğunu da ortaya koydu. Türkiye, merhum Özal'ın zamanında savunma sanayisinde yerli üretimi artırmaya yönelik ciddi adımlar attı. 2002 yılına AK Parti iktidarıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın başbakan iken alanı stratejik alan olarak belirlemesi ve her türlü imkanın seferber edilmesi, hamdolsun Türkiye'nin kendine yeter hale gelmesini sağladı" dedi. : "SAVUNMA SANAYİSİNİN ALT YAPISI İZMİR'DE VAR" Endüstriyel Yetkinlik Destekleme Projesini İzmirli işadamlarına anlatan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, kentin bu alanda son derece önemli potansiyeli bulunduğunu söyledi. Bakan Işık, "Uluslararası pazara yönelik nitelikli tedarikçilerin oluşturulması için sizlere destek olacağız. Bu toplantıyı özellikle İzmir'den yapmak istedik. Bunun en temel sebebi. İzmir'in nitelikli insan kaynağı açısından en zengin illerin başında geliyor olması. Savunma sanayisinin alt yapısı İzmir'de var. İzmir'deki üniversitelerimiz, araştırma kuruluşları, özel sektörün dinamizmi çok güçlü sanayi alt yapısı ve kentin stratejik konumu bu kentin savunma sanayinde bir merkez haline gelmesi açısından son derece hak ettiğini gösteriyor. O nedenle EYDEP'i özellikle İzmir'de yapmayı çok önemsiyoruz. Bu projemiz hem sanayimize hem insan kaynağımıza ciddi katkılar sağlayıp İzmir'in de savunma sanayi alanında gelişmesini hızlandıracaktır" diye konuştu. Bakan Işık'ın konuşmasını takiben gerçekleştirilen EYDEP sunumunun ardından, toplantı basına kapatıldı.